¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Çºî²È¤ÎRyota»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚºÇ¹â¡ª¡ÛÂ¾¿Í¤Î°Õ¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤Ì¤Íè6Áª¡¿ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎËþÂ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¥³¥ì¤À¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¤«¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Ryota»á¤Ï¤Þ¤º¡¢Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¡Ö¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬Äã¤¯¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¸Êµ¾À·Åª¤Ê·¹¸þ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò²æËý¤·¤ÆÂ¾¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»á¤Ï6¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÉþ¤òÃå¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò¼º¤¦¤«¤é¤À¤È¡¢Ryota»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö»ÙÇÛÅª¡¦²á´³¾Ä¤Ê¿Í¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¡£»ÙÇÛÅª¤Ê¿Í¤ÏÁê¼ê¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´î¤Ó¤ò´¶¤¸¡¢²á´³¾Ä¤Ê¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤Ë°Õ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¼«Á³¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
3¤ÄÌÜ°Ê¹ß¤â¡ÖÂ¾¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ç°Â¿´¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö·èÃÇ¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë¶á¤Å¤¯¡×¡ÖÆâÈ¯Åª¤ÊÆ°µ¡¤ÇÆ°¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â³¤¯¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅª¡¢¼Ò²ñÅª¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ê¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¸Ê·èÄê¸¢¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£Ryota»á¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡Öº£Æü¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ä¡Öº£ÆüÃå¤ëÉþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤é¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ê¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
