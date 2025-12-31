¿åÎäµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¡¡Ãæ¹ñ¡ÖREDMAGIC¡×¤«¤é
Ãæ¹ñNubia»±²¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡ÖREDMAGIC¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖREDMAGIC 11 Pro¡×¤ò2026Ç¯1·î8ÆüÀµ¸á¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¥á¥â¥ê¡¼¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÍÆÎÌ¤Î°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ
¶È³¦½é¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÆâÂ¢·¿¿åÎä¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶õÎä¥Õ¥¡¥ó¤òÆâÂ¢¤·¤Ê¤¬¤éIPX8ËÉ¿åÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥ß¥¯¥í¥óÃ±°Ì¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¹©¤Ë¤è¤ëÈùºÙ¤ÊÎ®Ï©¤È¡¢¸ü¤µ0.85¥ß¥ê¤ÎÆÈ¼«¤Î¡Ö°µÅÅ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯À½¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ý¥ó¥×¡×¤òÅëºÜ¡£ÎäÇÞ¤Ë¤ÏAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹âÀä±ïÀ¤ÈÈóÆ³ÅÅÀ¤Î¥Õ¥Ã²½·Ï±ÕÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹60ÅÙ¡Á¥×¥é¥¹108ÅÙ¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ç±ÕÂÎ¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¤ò¹âÂ®¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ä¶Äã²¹ÀÜÃå¥×¥í¥»¥¹¤È¹âÊ¬»ÒºàÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¿ôËü²ó¤ÎÍî²¼»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖAquaCoreÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¿Ê²½¡£¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ÎÇ®¤òÉ÷Ï©¤ØÄ¾ÀÜÅÁÆ³¤¹¤ë¡ÖSoCÀìÍÑ¥ë¡¼¥È¡×¤È¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¡¢Ê£¹ç±ÕÂÎ¶âÂ°¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤éÀ¸¤¸¤¿Ç®¤òµÛ¼ý¤¹¤ë2½Å¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£¹âÂ®¥Õ¥¡¥ó¤Ç°ìµ¤¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÇ®¸úÎ¨¤¬120¡ó¹â¤á¤é¤ì¤¿¡£
AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥Èµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤¿¡ÖREDMAGIC¥²¡¼¥à¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ò¼ÂÁõ¡£¥Þ¥¯¥í¤äÄÌÃÎ¼×ÃÇ¤Ê¤É¡¢²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¥¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¡£
AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¹¶Î¬¾ðÊó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¤«¤³¤Ã¤Æ¸¡º÷¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢²èÌÌ¾å¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë²Õ½ê¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤òÃæÃÇ¤»¤º´ØÏ¢¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¹âÂ®±þÅú¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥ê¥¬¡¼2¤Ä¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥ÉÊÂ¤ß¤ÎÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥ÈºÇÂç144Hz¤Î6.85·¿1.5K²òÁüÅÙ¡Ê2688¡ß1216¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£¡ÖREDMAGIC¡×¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂçµé¤Î7500mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¡£
5000Ëü²èÁÇ¡¦5000Ëü²èÁÇ¡¦200Ëü²èÁÇ¤Î3´ã¥«¥á¥é¤òÇØÌÌ¤Ë¡¢1600Ëü²èÁÇ¥«¥á¥é¤òÁ°ÌÌ¤ËÁõÈ÷¡£OS¤ÏAndroid 16¥Ù¡¼¥¹¤Î¡ÖREDMAGIC OS 11¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È²Á³Ê¤Ï¡¢¥á¥â¥ê¡¼12GB/ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸256GB¤Î¥¯¥é¥¤¥ª¡Ê¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬12Ëü9800±ß¡Ê°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡£¥Ê¥¤¥È¥Õ¥ê¡¼¥º¡Ê¹õ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡Ë¡¢¥µ¥Ö¥¼¥í¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¤Î¥á¥â¥ê¡¼16GB/ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸512GB¥â¥Ç¥ë¤¬15Ëü7800±ß¡¢24GB/1TB¥â¥Ç¥ë¤¬19Ëü2800±ß¡£