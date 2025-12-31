¡ÚÌ¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²¡Û¡Ö»Ò°é¤Æ¤Î¶ìÏ«¤òÊ¬¤«¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿Æ±Áë²ñ¤Ç¤Î²ñÏÃ¡¡Èï³²¼ÔÉ×¤Ï¡Öµ¤¤Ë¾ã¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡26Ç¯¸å¤ÎÂáÊá·à¤«¤é12·î31Æü¤Ç2¥«·î¡£2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¹ñÃæ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡ÈÌ¤²ò·è»ö·ï¡É¤ÎÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤ÎÊó¤»¡£²þ¤á¤ÆºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿¹â±©¸ç¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä¡Ä¡£
¡ÖµÊÃãÅ¹¤Ç¿¶¤é¤ì¤Æ¹æµã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ç¤µ¤ó¤ÎÄï¡Ê66¡Ë¤¬½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤â¤¦Êá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤¡¡¢º£Ç¯¤ÏÆó½½¼·²ó´÷¤«¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤â¾¯¤·¤º¤Ä¾Ã¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡25Ç¯10·î¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÆÍÇ¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ç¤µ¤ó¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¸ç¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÂÊ¡¡Ê¹â¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¡£Æ±µéÀ¸Äó¶¡¡Ë
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ÂÊ¡¤È¸ç¤µ¤ó¤ÏÆð¼°¥Æ¥Ë¥¹Éô¤ÎÉô°÷Æ±»Î¡£°ÂÊ¡¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë2ÅÙ¡¢¸ç¤µ¤ó¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¼ºÎø¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ç¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø¤Ë¤â²¡¤·³Ý¤±¡¢µÊÃãÅ¹¤Ç¿¶¤é¤ì¤Æ¹æµã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ±Áë²ñ¤Ç¤Î2¿Í¤Î²ñÏÃ
¡¡2¿Í¤¬ºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¶á¤¯¤¬¤¿¤Ã¤¿1999Ç¯6·î¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤ëÌó5¥«·îÁ°¡¢Æð¼°¥Æ¥Ë¥¹Éô¤ÎÆ±Áë²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÂÊ¡¤ÏÂáÊáÄ¾¸å¡¢¤³¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ç¤Î¸ç¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø½÷À¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡¢¡Ø»Ò°é¤Æ¤Î¶ìÏ«¤òÊ¬¤«¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È·Ù»¡¤Ë¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¸ç¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¶á¶·Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡Ø¾¯¤·Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¡¢ÍÜ°éÈñ¤òÊ§¤¤¤Ä¤Ä11ºÐÇ¯²¼¤Î¼ã¤¤½÷À¤ÈºÆº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï2ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤È¸ÄÊÌ¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆó¸À¡¢»°¸À¤À¤±¡£µ¤¤Ë¾ã¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÃÎ¿Í¤¬¸ì¤ë¡Ö²Ç¸ÈÌäÂê¡×
¡¡Èà½÷¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤¬ÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡°ÂÊ¡¤Ï°¦ÃÎ¸©Î©Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Æ¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¸Å²°Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢°ìÎ®¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÎ¿Í¡Ë
¡¡·ëº§Åö½é¤ÏÉ×¤Î¼Â²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹½÷¡¢Ä¹ÃË¡¢¼¡ÃË¤È3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢
¡Ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹Ìó10Ç¯Á°¡¢Ä¹½÷¤¬½Å¤¤·ì±Õ¤ÎÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Èà½÷¤ò¶¯¤¯¼¸ÀÕ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²Ç¸È¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢°ÂÊ¡¤Ï94Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ò¹ØÆþ¡£°Ê¹ß¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ¶áÂçÉÂ¤ò¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ÎÀ¤¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×
¡¡°ÂÊ¡¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿ÃÎ¿Í½÷À¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÁÓÃæ¤Ï¤¬¤¤Ç¤ª¾î¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ëµ×Èþ¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÊ¡¡Ë¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¿É¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ä¤¬¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ¯²ì¾õ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤é¡¢ÍâÇ¯¡¢µ×Èþ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ø»ä¤âÂÎÄ´¤¬¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ºÇ¶áÂçÉÂ¤ò¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ÎÀ¤¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤¬»ö·ï¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ÂÊ¡¤Î¿¦Îò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯1·î1Æü¡¦8Æü¹æ¡Ë