ミスタータイガース・掛布雅之氏が、自身のYouTubeチャンネル「掛布雅之の憧球」を更新。2023年のプロ野球界を振り返る中で、自身の野球殿堂入りの裏側、特に表彰式のゲストスピーカー選びで難航したエピソードを明かした。

掛布氏は2023年を振り返り、最も大きな出来事として自身の野球殿堂入りを挙げた。その表彰式でスピーチを依頼するゲストスピーカーの人選について、大変な苦労があったという。

まず最初に思い浮かんだのは、阪神タイガースのOBたちだった。田淵幸一氏に依頼したところ、「実は自転車でこけたんや」とまさかの理由で辞退。続いて吉田義男氏に打診するも体調が優れず、ランディ・バース氏はアメリカ在住のため断念。さらに安藤統男氏に連絡すると、手術のため入院中だったことが判明した。

次々と候補者がいなくなる窮地に立たされた掛布氏は、最終的に読売ジャイアンツ前監督の原辰徳氏に依頼することを決意。掛布氏は電話で「本当に申し訳ない、電話の順番を間違えました」と正直に経緯を伝えたという。これに対し原氏はスケジュールを確認後、「掛布さんのためなら喜んで」と快く引き受けてくれたことを明かし、ライバル球団の元監督との温かい関係性を語った。

その他にも、同じく殿堂入りを果たしたイチロー氏が、式の当日も朝から練習をしていたというストイックな一面や、控室では場を盛り上げるお茶目な素顔を見せていたことなど、貴重なエピソードが披露された。球界のレジェンドたちが織りなす人間味あふれるやりとりが垣間見える動画となっている。

