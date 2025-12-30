ゆっくり不動産、広すぎてレイアウト困難な築50年超1LDKを内見！「謎の箱の正体とは？」
個性的な物件を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】広大なリビングに家具レイアウトし放題な1LDKを内見！」と題した動画を公開した。築50年を超えるマンションの一室をリノベーションした物件で、約20畳という広大なLDKの中心に鎮座する「謎の箱」の正体と、そのユニークな活用法に迫っている。
今回紹介されたのは、東京都大田区にある約52㎡の1LDK。動画ではまず、白を基調としたモダンな内装の玄関や、コンクリートブロックをむき出しにしたクールな水回りが紹介される。約8畳の個室は、壁一面に設置された長いハンガーパイプや、あえて下地材のラワン合板にクリア塗装を施した床など、随所にこだわりが光る。
最大の見どころは、約20畳の広さを誇るLDKだ。間取り図の段階で「リビングでか！」と驚いたというこの空間には、中央に謎の箱が鎮座している。その正体は、古いマンションならではのセントラルヒーティングの配管を隠すために作られた「ステーションのような収納」であった。制作者のジェントル氏によると、この箱は配管を隠すだけでなく、広すぎてレイアウトが難しい空間の「ゾーン分けのヒント」になるよう意図的に設置されたという。側面にはコンセントもあり、サイドテーブルやデスクとしても活用できそうだ。
この物件のもう一つの特徴は、3m以上ある長いキッチン。壁には制作者のジェントル氏の物件ではおなじみのサブウェイタイルが施され、天板や扉はオイルステインでヴィンテージ風に塗装されている。古い物件の制約を逆手に取り、ユニークなデザイン性と機能性を両立させた、リノベーションの面白さが詰まった物件だ。
