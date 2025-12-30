脳科学者・茂木健一郎と走るミルウォーキー。ビールとハーレーの街並み
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン ミルウォーキー、味わいのある中心街を走る。２０２５年１１月４日出走。」と題した動画を公開しました。アメリカ・ウィスコンシン州ミルウォーキーの中心街をランニングしながら、その歴史や文化に触れる様子を紹介しています。
動画は、ミルウォーキーの街中を走るシーンから始まります。茂木氏は、ミルウォーキーがビールの本場であることに触れ、ドイツ系移民が多いことからドイツ風のビアハウスやソーセージ店が点在していることを紹介します。実際に前日に訪れたというビアハウス「ホフブロウハウス」も登場しました。
ランニングの途中では、バスケットボールチームのスタジアム「ファイサーブ・フォーラム」や、中心部を流れるミルウォーキー川、マーカス・パフォーミングアーツ・センターなどを巡ります。また、ミルウォーキーがハーレーダビッドソンの本拠地であることにも言及し、バイクが走り抜ける場面も見られました。
茂木氏は街の印象について、広々とした「スプレッドアウト」した作りが特徴だと語ります。ビールやバスケットボール、ハーレーダビッドソンといった多様な文化が根付くミルウォーキーの魅力を体感できる動画です。旅先での新しい楽しみ方のヒントとして、チェックしてみてはいかがでしょうか。
動画は、ミルウォーキーの街中を走るシーンから始まります。茂木氏は、ミルウォーキーがビールの本場であることに触れ、ドイツ系移民が多いことからドイツ風のビアハウスやソーセージ店が点在していることを紹介します。実際に前日に訪れたというビアハウス「ホフブロウハウス」も登場しました。
ランニングの途中では、バスケットボールチームのスタジアム「ファイサーブ・フォーラム」や、中心部を流れるミルウォーキー川、マーカス・パフォーミングアーツ・センターなどを巡ります。また、ミルウォーキーがハーレーダビッドソンの本拠地であることにも言及し、バイクが走り抜ける場面も見られました。
茂木氏は街の印象について、広々とした「スプレッドアウト」した作りが特徴だと語ります。ビールやバスケットボール、ハーレーダビッドソンといった多様な文化が根付くミルウォーキーの魅力を体感できる動画です。旅先での新しい楽しみ方のヒントとして、チェックしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
脳科学者・茂木健一郎が見せた“コメディアン”の顔 上野公園を舞台に「元気なお年寄り」を一人コントで熱演
茂木健一郎氏「中国側の認識を推測することが重要」台湾有事をめぐる“致命的なすれ違い”の正体
脳科学者・茂木健一郎が見た“世界的アーティストの素顔” 機内で隣席「ずっと音楽を聴きながら何かに集中して…」
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。