脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン ミルウォーキー、味わいのある中心街を走る。２０２５年１１月４日出走。」と題した動画を公開しました。アメリカ・ウィスコンシン州ミルウォーキーの中心街をランニングしながら、その歴史や文化に触れる様子を紹介しています。



動画は、ミルウォーキーの街中を走るシーンから始まります。茂木氏は、ミルウォーキーがビールの本場であることに触れ、ドイツ系移民が多いことからドイツ風のビアハウスやソーセージ店が点在していることを紹介します。実際に前日に訪れたというビアハウス「ホフブロウハウス」も登場しました。



ランニングの途中では、バスケットボールチームのスタジアム「ファイサーブ・フォーラム」や、中心部を流れるミルウォーキー川、マーカス・パフォーミングアーツ・センターなどを巡ります。また、ミルウォーキーがハーレーダビッドソンの本拠地であることにも言及し、バイクが走り抜ける場面も見られました。



茂木氏は街の印象について、広々とした「スプレッドアウト」した作りが特徴だと語ります。ビールやバスケットボール、ハーレーダビッドソンといった多様な文化が根付くミルウォーキーの魅力を体感できる動画です。旅先での新しい楽しみ方のヒントとして、チェックしてみてはいかがでしょうか。