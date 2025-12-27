¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡×É×¤ÎÁòµ·ÍâÆü¡¢67ºÐºÊ¤¬Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Çµã¤Êø¤ì¤¿¡£¤¢¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°äÂ²Ç¯¶â¤¬¡Ö¤ï¤º¤«20Ê¬¤Î1¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¡ÖÉ×¤ÎÁòµ·¤ò½ª¤¨¤¿ÍâÆü¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿¦°÷¤ÎÊý¤«¤é°äÂ²Ç¯¶â¤Î³µ»»¶â³Û¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¾ì¤Çµã¤Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÔÆâºß½»¤Îº´Æ£²Â»Ò¤µ¤ó¡Ê67ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢3ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¡¦·ò°ì¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯70ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤òÆÍÁ³¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£60ºÐÄêÇ¯¤Þ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²Â»Ò¤µ¤ó¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â¤Ï·î14Ëü±ß¡£°ìÊý¡¢65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿·ò°ì¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â¤Ï·î17Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÇ¯¶â¤¬Íê¤ê¤Ç¤·¤¿¡£É×ÉØ¤Ç·î31Ëü±ß¡£»ý¤Á²È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¬¤¯¤ë¡£1¿ÍÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤é¡¢·î15Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÇ¯¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Í§¿Í¤«¤é¡Ø°äÂ²Ç¯¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÉ×¤òÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡£Í§¿Í¤¤¤ï¤¯¡ÖÉ×¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â¤Î4Ê¬¤Î3¤Û¤É¤Î°äÂ²Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¿¤È¤«À¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²Â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢12Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¡¢½Ö»þ¤Ë¤½¤í¤Ð¤ó´ªÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·î26Ëü±ß¶¯¡×¡£¤³¤ì¤¬Ëü°ì¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¶â³Û¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢²Â»Ò¤µ¤ó¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿¦°÷¤¬³µ»»¤È¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¡¢ÁÛÄê¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¿¦°÷¤ÎÊý¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤´¼«¿È¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤ë°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï·î³Û6,000±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12Ëü±ß¤Û¤É¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Î6,000±ß¡Ä¡Ä¡£Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿³Û¤ÎÌó20Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¡¢Áë¸ý¤Ç¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¡¢É×¤òË´¤¯¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤â½Å¤Ê¤ê¤½¤Î¾ì¤Çµã¤Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²Â»Ò¤µ¤ó¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â14Ëü±ß¤Ë¡¢É×¤Î°äÂ²Ç¯¶âÌó12Ëü±ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·î³Û26Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Ä¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ©ÅÙ¤ò¤è¤¯Ä´¤Ù¤â¤»¤º¡¢¡Ø¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤Î¥ß¥¹¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£É×¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°ä»º¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ëü°ì¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â´¶¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
65ºÐ°Ê¾å¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤È¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤Î´Ø·¸
º£²ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤ÇÁÐÊý¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ì²È¤ÎÀ¸·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿Âç¹õÃì¤òË´¤¯¤·¤¿ºÝ¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿°äÂ²¤ÎÀ¸³è¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñ¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ë¸øÅªÇ¯¶â¤Ç¤¢¤ë°äÂ²Ç¯¶â¡£65ºÐ°Ê¾å¤Ç°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÎ¾Êý¤Î¼õµë¸¢¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ê»µëÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¡Ö¡¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÁ´³Û¼õµë¤¹¤ë¡×¢ª¡Ö¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¤¬¼«Ê¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Îº¹³Û¤¬°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿ºÊ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÉ×¡Ë¼«¿È¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤ë°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¼õ¼è³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¡ÜÉ×¤Î°äÂ²Ç¯¶â¡×¤¬Ã±½ã¤Ë¹ç»»¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎA¡¦B¤Î¤¦¤Á¹â¤¤¤Û¤¦¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¡×¤¬Í¥ÀèÅª¤Ë½¼Åö¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
A¡§Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¡ß 3/4
B¡§¡ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¡ß 1/2¡Ë¡Ü¡Ê¼«¿È¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¡ß 1/2¡Ë
¶â³Û¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ëü°ì¤ÎºÝ¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢À¸³èÀß·×¤¬Êø²õ¤·¤Þ¤¹¡£Ëü°ì¤òÁÛÄê¤·¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ÇÇ¯¶â³Û¤ò»î»»¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
