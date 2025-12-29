リクスタ（千葉県市川市）のアプリ「神社がいいね」「御朱印帳」とウェブサイト「神社がいいね・お寺がいいね」が、「2026年初詣にオススメ（神社）年間総合トレンドアクセスランキング」の西日本ベスト20を発表しました。

【画像】出雲大社、伏見稲荷大社もランクイン！ TOP20を見る！ 東日本版も画像でチェック！

ランキングは、2024年11月1日から2025年10月31日の期間に、ウェブサイト、アプリのデータベースから、「ユーザーオススメ度」が4.0以上の神社を抽出。さらに、総検索数1586万7451件の中から、検索数の多い順に集計して作成しています。

2位は「パワースポット」しても有名

3位は「豊受大神宮（とようけだいじんぐう）」（三重県伊勢市）がランクイン。「伊勢神宮」の外宮で、衣食住、産業の守り神として崇敬されている豊受大御神を祭っています。

2位には「天安河原宮（あまのやすかわらぐう）」（宮崎県高千穂町）がランクイン。別名「仰慕ヶ窟（ぎょうぼがいわや）」とも呼ばれる場所で、日本神話の「天岩戸伝説」にも登場する洞窟です。

そして、1位は「皇大神宮（こうたいじんぐう）」（三重県伊勢市）でした。「お伊勢さん」として親しまれる伊勢神宮の内宮にあたり、天照大御神を祭る神社です。