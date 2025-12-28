¡Ú¹ÈÇò¡Û¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð±é·èÄê¡¡½é¹ÈÇò¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×ÈäÏª
¡Ú¹ÈÇò¡Û¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð±é·èÄê¡¡½é¹ÈÇò¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×ÈäÏª
¾¾ÅÄÀ»»Ò
Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¤è¤ë7»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
1980Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢45Ç¯¤ÎÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ï¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬½é½Ð¾ì¤·¤¿£±£¹£¸£°Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç²Î¾§¤·¤¿¶Ê¡£
º£²ó¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÂÐÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¾¾ÅÄÀ»»Ò¥³¥á¥ó¥ÈÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45 ¼þÇ¯¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì»þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³¢Æü¤Ë³§ÍÍ¤È¾Ð´é¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¤Ê¤ª¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ïº£²ó¤Ç£²£µ²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£Âè£·£±²ó¡Ê2020Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£