¡Ô¾®Àâ¡Ö´Ç¸î»Õ¤Î°¦»Ò¡×¤â¤ª½ñ¤¤Ë¡Õ°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡´Ç¸î³ØÉô¤ÎµÇ°¼°Åµ¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¡È´Ç¸î³èÆ°¡É¤Ø¤Î¤ª¿´
¶ß¤ÈÂµ¸ý¤ËÇò¤¤±ï¼è¤ê¤È¥Ö¥ì¡¼¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Îº°¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÁõ¤¤¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
12·î14Æü¡¢ÀéÍÕÂç³Ø´Ç¸î³ØÉô¤ÎÁÏÎ©50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦µÇ°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¤´°§»¢¤Ç¤Ï¡ÖºÒ³²»þ¤Î´Ç¸î¤äÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤³¤È¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª½Ò¤Ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Î¿¦°÷¤é¤·¤¯½ÐÀÊ¼Ô¤¿¤Á¤òÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÃæÅù²Ê1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡Ö´Ç¸î»Õ¤Î°¦»Ò¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÃ»ÊÔ¾®Àâ¡É¤òÊ¸½¸¤Ë´ó¤»¡¢´Ç¸î³èÆ°¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ç¸î¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¿´¤Ë»Ä¤ë¤´¸øÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£