【TTFC】特番『東映のヒミツぜんぶバラしまスペシャル！〜おや、誰か来たようだ2025』配信開始！
東映キャラクター戦略部の担当役員である白倉伸一郎が東映特撮ファンクラブ（TTFC）会員の皆様だけにお届けする特別番組『東映のヒミツぜんぶバラしまスペシャル！〜おや、誰か来たようだ2025』が、本日12月28日（日）9時30分よりTTFC会員見放題配信開始された。
2024年末に配信して大好評を博した企画の第2弾となる本番組。今回もTTFC会員の皆様からお寄せ頂いた質問に対し白倉が答える形式で、東映特撮の2025年を振り返り、さらに2026年以降の展望までを語る。
さらに、大注目の新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』を担当するプロデューサー、久慈麗人との対談も。
今回も見逃せない話題で満載の番組をお楽しみを。
「スーパー戦隊」シリーズ休止、そして新シリーズ「PROJECT R.E.D.」の発表、激動の2025年となった東映特撮。そして来る2026年は、「PROJECT R.E.D.」シリーズの第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』がスタート、さらに1971年放送の『仮面ライダー』から数えて55周年を迎える節目の年。これから東映特撮は一体どこへ向かうのか？
今回は白倉伸一郎だけでなく、来年2月15日（日）よりテレビ朝日系にて放送予定の、「PROJECT R.E.D.」シリーズの第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のプロデューサーを務める久慈麗人との対談も行われ、新シリーズの第1弾を背負う心境や、シリーズの今後について語り合う。
TTFC会員からの質問をベースに語り尽くす ”ゆく特撮、くる特撮” 。白倉が着用する「赤い眼鏡」との馴れ初めや「リカルド」の最新情報も！ これを見れば東映のヒミツが分かる！ かも？
TTFC特番『東映のヒミツぜんぶバラしまスペシャル！〜おや、誰か来たようだ2025』、白倉伸一郎の単独インタビュー動画「総括と展望編」と、白倉と久慈麗人の対談動画「白倉×久慈〜超ギャバい。とは？ 編」は、それぞれ12月28日（日）午前9時30分よりTTFC会員見放題配信。この機会にぜひみてほしい。
（C）東映特撮ファンクラブ
