¾¾²¬¾»¹¨¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×STARTO¼Ò¤È¤ÎÇ¯Æâ¤Ç¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¸ÀµÚ¡¡·èÃÇ¤Î°Õ¿ÞÀâÌÀ
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎNACK5¡Ö¾¾²¬¾»¹¨¤ÎºÌ¤êºëÀèÃ¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ç¯Æâ¤ÇSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤Ï¡¢STARTO¡¡ENTERTAINMENT¼Ò¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÁ´¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤È¼«¤é¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢²¶¤Ï±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤è¤Í¡¢12ºÐ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£12ºÐ¤«¤é¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È36Ç¯¤È2¥«·î¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤·¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡£ÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚÊý¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¡£°æ¥Î¸¶¡Ê²÷É§¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥Ë¥»¥ó¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸åÇÚ¤È¸À¤ï¤ì¤ëËÍ¤è¤ê²¼¤Î¿Í¤¿¤Á¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÊÌ¤ËËÍ¤ÏSTARTO¼Ò¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤ËSTARTO¼Ò¤Î¿Í´Ö¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤â´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤ËSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¼Ò¤¬¡È¤¤¤ä¡¢¾¾²¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÃË¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾¾²¬¡£¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿ÁªÂò¤Ç¤¹¡×¤È·èÃÇ¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê4Æü¸å¡¢1·î1Æü¤«¤é¡¢»ä¤Î¿·¤·¤¤³ô¼°²ñ¼ÒMMsun¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Åù¤â1·î¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¿¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê»Å»ö¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Á¤é¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Ï11·î30Æü¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òº£·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£TOKIOÂ¦¤«¤é¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡¡STARTO¼Ò¤Ï¡Ö30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÄTOKIO¡×¤Ë¤Ï¾¾²¬¡¢¾ëÅçÌÐ¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡¢·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î3¿Í¤¬½êÂ°¡£24Ç¯4·î¤ËSTARTO¼Ò¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£Ç¯7·î2Æü¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤ËÈ¼¤¤¡¢½êÄê¤Î»öÌ³¼êÂ³¤¤Ê¤É¤ò½ªÎ»¸å¤ËÇÑ¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï10·î¤Ë¼«¿È¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¿·²ñ¼Ò¡ÖMMsun¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤³¤³¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£