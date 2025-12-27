全国高校サッカー選手権が28日に開幕する

12月28日の早稲田実業vs徳島市立の開幕戦を皮切りに首都圏各所で開催される第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国の各都道府県を突破した48代表校が集結し、1月12日の決勝戦まで熱い激闘を繰り広げる真冬の風物詩が幕をあける。

ここではこの大会に出場をするすべてのJ内定選手の紹介と注目のタレントを北から順番に全8回にわけて紹介していきたいと思う。第5回はこの大会で注目すべきプロ内定者以外のタレントパート1。

■月舘汰壱アブーバクル（青森山田3年、CB）

187cmの圧倒的なサイズを持つCBは沖縄から青森山田中の門を叩いた。高校途中までは思うようにその体躯をコントロールすることが出来ず、守備のカバーに出遅れたり、出足が遅れたりすることがあったが、弛まぬトレーニングで身体操作がスムーズになり出した今年は、圧倒的な空中戦の強さと対人の強さ、剥がされても食らいつくスピードが向上。頼もしきCBになった。

■深瀬幹太（青森山田3年、FW）

今、ノリに乗っているストライカーと言っていいだろう。ゴール前での勝負強さが光るストライカーだったが、プレミアEASTを通じてゴール前に入っていくアプローチの種類が一気に増え、シュートスキルも向上。少しでも相手がずれたら正確に射抜いてくるし、多少無理な体制からでも狙ってくる。プレミアEAST得点ランキングでは15ゴールの2位。覚醒した182cmのポイントゲッターに注目だ。

■臼井蒼悟（尚志3年、MF）

飄々とした表情から鋭く潜り込むようなドリブルで一気に相手を2枚、3枚交わしていくドリブラーだ。両足のアウトサイドでのタッチが繊細で、リズムを刻んで上半身の動きと共に対峙した相手のタイミングをずらしてから一気に加速する。仕掛けた後もボールが足から大きく離れることなく、細かいタッチで進んでいくから、2人目、3人目も動きを見てタイミングで交わしていける。ワンタッチプレーも得意で、サイドからくさびを入れてから中に入り込んで落としを受けてシュートという形もある。

■松澤琉真（尚志3年、DF）

189cmの圧倒的なサイズを誇り、空中戦の強さとフィードの正確性を駆使して最終ラインに君臨するCB。春先はプレーの波が多く、レギュラーを掴めない時期があったが、その魅惑のフィジカルとパワーで尚志の最終ラインのアクセントとして存在感を放つようになった。ビルドアップも得意で、最終ラインのコントロールタワーにもなっている。

■内海心太郎（鹿島学園2年、FW）

とにかく一度見て欲しい。175cmと大柄ではないが、体に秘めたパワーはとてつもないものがあり、ずば抜けた瞬発力と、当たり負けしないフィジカル。ボディバランスに優れ、バランスを崩しても倒れることなく前に、前に進んでいく。空中戦も対空時間の長いヘッドと、ジャンプして胸トラップをしてボールを収めるなど、多くの形で起点とチャンスメーク、そしてフィニッシュワークに関われる万能型ストライカー。プロも狙えるタレントだ。

■金沢楓（矢板中央3年、GK）

中体連出身の190cmの大型GK。手足が長く、ハイボールの処理は安定感抜群。コーチングも得意で、声で最終ラインを動かしていく。守備エリアが広いセービングも落ち着いて相手のタイミングを図ってできるようになり、来季、明治大学から鹿島アントラーズ入りを内定させたGK藤井陽登のように安定感をもっと出せるようになったら、プロの道もありえる。

■永井健慎（矢板中央3年、DF）

縦に速いサッカーを展開する矢板中央において、右サイドバックに位置する彼の精度抜群のキックは大きな武器になっている。ロングボール、サイドチェンジ、クロスどれをとっても質が高い。彼の大きな特徴はこれだけでなく、ドリブルの質の高さもある。安定したフィジカルと大宮アルディージャU-15で培った足技を持ち、右サイドでボールを受けると高速シザーズやダブルタッチで鮮やかに相手を交わしてラストパスを送り込む。柔と剛を兼ね揃えたサイドバックだ。

■牧野奨（前橋育英3年、DF）

一言で言うと『決定力抜群の左サイドバック』だ。スピードと運動量に溢れ、90分間を通して左サイドでアップダウンを繰り返すだけではなく、「攻撃、シュートが大好きで常に狙っています」と口にしたように、チャンスとあれば一気に進路を中央に変えて、カットインや3人目の動きで侵入して、FW顔負けのドリブルシュートやハーフボレーなどを突き刺していく。今季プレミアEASTで挙げた4ゴールはどれもビューティフルゴールだ。

■市川劉星（前橋育英3年、DF）

184cmのサイズと屈強なフィジカルに加え、CBとして戦う際の面構えがいい。どんな相手でも打ちのめすと言わんばかりに、球際や空中戦で全身を使ってファイトする。それでいて足元の技術もあって、ビルドアップや攻撃のスイッチを入れる縦パスの精度も高い。昨年まではセカンドチームにて選手権はスタンドで応援をしていたが、今年はプレミアEAST開幕から不動のレギュラーを確保。卒業後は総合格闘家への転身を決めている炎のファイターだ。（FOOTBALL ZONE編集部）