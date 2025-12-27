【リカちゃん】ファッションブランド「セーラーズ」とコラボ！のくじが登場！
タカラトミーより、着せ替え人形「リカちゃん」とファッションブランド「SAILORS（セーラーズ）」がコラボレーションした「リカちゃんくじ セーラーズ」が2026年2月中旬から発売予定だ。
1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきた。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴だ。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっている。
そして1980年代に若者を中心に爆発的な人気を誇った「セーラーズ」は、マリンルックを基調としたポップなデザインで、原宿カルチャーを象徴し、一斉を風靡した日本発の伝説のファッションブランドだ。ポップでキュートなスタイルは、時代を超えて多くのファンに愛され続けていて、近年はレトロブームやテレビでの衣装採用をきっかけに、当時を知る世代からＺ世代まで、再び注目を集めている。
そんな「リカちゃん」と「セーラーズ」がコラボレーション、ポップでカラフルなマリンテイストの ”レトロかわいい” 「リカちゃん」や、新シリーズの「ぷちリカちゃん」などのドール、ポーチや雑貨などが景品に登場する。
ラインアップや取扱場所などの詳細は、2026年1月下旬に発表予定。続報をお楽しみに。
（C） ＴＯＭＹ
