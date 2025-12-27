【TRIGUN STARGAZE】第1話冒頭3分を特別公開！ 1月4日に特番放送決定
滅びゆく星で新たな戦いが始まる！ シリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』、第1話の冒頭3分を地上波最速で特別公開！ 1月4日（日）24：10よりテレ東特番の放送が決定した。
1995年〜2007年にわたり連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星 ノーマンズランドを舞台とした壮大で作りこまれた世界観と、主人公・ヴァッシュが紡ぎだす己の運命へと立ち向かう戦いと葛藤は、今なお世界中で愛されている。
そんな不朽の名作が、アニメスタジオ「オレンジ」と各界のエキスパートたちにより、『TRIGUN STAMPEDE』として再始動。新生・トライガンとして世に放たれた。最新の3DCG技術を用い、細部まで作りこまれた圧倒的な映像美、TVアニメとは思えない熱量・スケールで描かれ、作品ファンだけでなく、多くのアニメファンをうならせた。
そして待望のシリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』がいよいよ2026年1月に放送決定。世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態に追い込んだ＜ロスト・ジュライ＞から2年半後の世界。不殺を誓ったガンマン「ヴァッシュ・ザ・スタンピード」と人類の殲滅をもくろむヴァッシュの兄「ミリオンズ・ナイヴズ」との最後の戦いがついにアニメーションで描かれる。
25年3月に『TRIGUN STARGAZE』のティザービジュアルが公開されると、SNSでは【トライガン】、キャッチコピー【生きて、苦しめ。】がトレンド入り。日本国内のみならず、海外でもシリーズ最終章の幕開けに大きな盛り上がりを見せている。
そんな本作、放送まで1週間を切った1月4日（日）に、【シリーズ完結編ついに開幕！『TRIGUN STARGAZE』放送直前特番】の放送が決定した。
番組では、前作『TRIGUN STAMPEDE』の振り返りや名シーンの振り返り、登場キャラクターの紹介など、今からでも『TRIGUN』に追いつける内容が盛りだくさん。
さらには、OPテーマを担当するano、EDテーマを担当するFOMAREのコメント映像や『TRIGUN STARGAZE』第1話の冒頭3分を地上波初放送まで、この特番ひとつで放送開始がさらに楽しみになること間違いなし。
番組をナビゲーションするのは、メリル・ストライフ役のあんどうさくらとミリィ・トンプソン役の綾森千夏。ふたりの掛け合いにも注目だ。
＞＞＞作品キービジュアルをチェック！（写真2点）
（C） 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会
