ÂÀÀîÍÛ²ð¡ÖÎ¹¤ÎÆü¡×¤Ï¤´Ë«Èþ¡©Âè3¶è½ÐÈ¯Á°¤ËÄ¾·â¡ª¤¢¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡ËÌë5»þ45Ê¬¤«¤é¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï Î¹¤ÎÆü¡×¤òÊüÁ÷¡£
2ÌëÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Ç·×9»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´¶Æ°¤Î·ëËö¡ª¡Ö¥Ð¥¹VSÅ´Æ»¾è¤ê·Ñ¤®ÂÐ·èÎ¹21¡×
Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹¡×¤Ç°¦É²¸©¡¦¾¾»³¾ë¤«¤éÊ¡°æ¸©¡¦Åì¿ÒË·¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥¬¥Á¥ó¥³8Æü´Ö¤ÎÎ¹¡£
¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ð¥¹Î¹¡É¤³¤ÈÂÀÀîÍÛ²ð¡¢¡Ö¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹W¡×¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Î郄ÌÚºÚÆá¤Î¥ê¡¼¥À¡¼2¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬ÃÂÀ¸¡ª
½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡È¥Æ¥ìÅì¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä½Ð±é¼Ô¡É¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ìÅì¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤¬½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
4¶è(·×8Æü)¤ò¥ê¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¸«»ö¡¢Ê¡°æ¸©¡¦Åì¿ÒË·¤Ë¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª
Âè1¶è¡§ÂÀÀîÍÛ²ð¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¡¢°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ê¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ë
Âè2¶è¡§½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á(3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó)¡¢»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë
Âè3¶è¡§ÂÀÀîÍÛ²ð¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢µÜß·º´¹¾¡¢¥¨¡¼¥¹¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ë
Âè4¶è¡§郄ÌÚºÚÆá¡¢Â¼°æÈþ¼ù¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢Âè3¶è½ÐÈ¯Á°¤Ë¡¢¤ï¤ì¤é¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¡ª ¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ð¥¹Î¹¤³¤ÈÂÀÀîÍÛ²ð¤ò¼èºà¡£¡ÖÎ¹¤ÎÆü¡×¤Ï¤´Ë«Èþ¤À¤Ã¤¿¡ª¡© ÂÀÀî¤ÎËÜ²»¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÎ¹¤ÎÆü¡Ù¤Ï¡¢ÉÈ»Ò¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç²û¤«¤·¤¤¥Ð¥¹Î¹¤òÌ£¤ï¤¨¤ë
¡½¡½Âè1¶è¤òÎ¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂçÍ§¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ¬¤¬¤¤¤¤¡ª ¡Øº£¤Þ¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¹¤°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²¿¤È¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Í¡¢Æ»Ãæ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÂçÍ§¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î(¾Ð)¡£¤¢¤È¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬ËÍ¤Ë¡¢°ÊÁ°¹ØÆþ¤·¤¿¹â²Á¤Êº§Ìó»ØÎØ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»ØÎØ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê½÷À¤ò¸ýÀâ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í(¾Ð)¡£
°ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Î¹¤¬°Õ³°¤È½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡È²¶¡¢²¿¤·¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â(¾Ð)¡×
¡½¡½º£²ó¤Ï¡¢Âè2¶è¤Ç½ÕÆü¥Á¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÕÆü¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö½ÕÆü¤¯¤ó¤Ï¡¢Æ¬¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´°àú¤Ê¥ë¡¼¥È¤ÇÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¤Ç¤â¤Í¡¢½ÕÆü¤¯¤ó¥Á¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥È¡¢¼Â¤Ï·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤â¥Ð¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡(¾Ð)¡£ÁêÅöÊâ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤¿¤¹¤¤ò¤â¤é¤¦»þ¡¢¤É¤ó¤Ê¥ë¡¼¥È¤ÇÍè¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÈÈà¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂçÊÑ¤À¤è¤Í(¾Ð)¡×
¡½¡½¼¡¤ËÂÀÀî¤µ¤ó¤¬¤¿¤¹¤¤òÅÏ¤¹¤Î¤ÏÂè4¶è¤Î郄ÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¥Ð¥¹VSÅ´Æ»¾è¤ê·Ñ¤®ÂÐ·èÎ¹¡×¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ´·³Áâ¡¦Â¼°æÈþ¼ù¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÂ¼°æ¤¯¤ó¡¢¥Ð¥¹¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ì¡ª(¾Ð) ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾éÃÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢郄ÌÚ¤¯¤ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¡º£²ó¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡ª ¤¿¤ÀÂè4¶è¤â¥ë¡¼¥È¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤Ê¤¡¡£²æ¡¹¤¬¤É¤³¤Þ¤Çµ÷Î¥¤ò²Ô¤²¤ë¤«¤Ë¤â¤è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤±¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯µ÷Î¥¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ð¥¹Î¹¡×¤È¡ÖÎ¹¤ÎÆü¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡ØÎ¹¤ÎÆü¡Ù¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ã±½ã¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ´Ñ¸÷¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ÂÐ·èÎ¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Éô2Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·(¾Ð)¡×
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡ÄÂÀÀî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎ¹¤ÎÆü¡×¤Ï¤´Ë«Èþ¡©
¡Ö¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç(¾Ð)¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤¤¤¤Î¹¡¦Ì´µ¤Ê¬¡Ù¡£¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÇºÆ³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª ËÍ¤Ï¡Ø¤¤¤¤Î¹¡¦Ì´µ¤Ê¬¡Ù¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª(¾Ð)
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ØÎ¹¤ÎÆü¡Ù¤Ï¡¢ÉÈ»Ò¡ÊÇ½¼ý¡Ë¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç²û¤«¤·¤¤¥Ð¥¹Î¹¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡½¡½2025Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÀÀî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¸ÞÌÚ¡Ê¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂåÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢66ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤³¤ò¤ä¤ê¤¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÎÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2·î¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¤ª¤Ð¤¡¤È¥é¥Ã¥Ñ¤Î¥µ¥ó¥ÞºÛÈ½¡Ù¤ÇÊÛ¸î»ÎÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÎÌ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿ÂçÊÑ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¡È¤¢¡¼¤ä¤Ã¤ÈÉñÂæ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡Á¡É¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥¹Î¹¤Ç²á¹ó¤Ê2Æü´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡(¾Ð)¡£¤È¤Ë¤«¤¯2025Ç¯¤â½¼¼Â¤·¤¿ÂçÊÑ³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ð¥¹Î¹¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÍèÇ¯¤Ï67ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº¿ÀÌÌ¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤â°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ±Ç¯Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢Ì´¤ÈÍ¦µ¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ð¥¹Î¹¤ò´èÄ¥¤êÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÂÀÀîÍÛ²ð ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1959Ç¯1·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£
1976Ç¯¤Ë¡ÖÍÛ¤À¤Þ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯È¯É½¤·¤¿¡ÖLui-Lui¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢¡Ö¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Ð¥¹Î¹¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ë¥¤¥ë¥¤¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ÇÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ëºë¶Ì¹©¶ÈÂç³Ø¤ÎÆÃÌ¿¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¤ò¡Á¥·¥¹¥¿¡¼¡¦¥¢¥¯¥È¡Á¡×¡Ê2026Ç¯3·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á4·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÌÀ¼£ºÂ¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£