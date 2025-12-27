この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『実は知らなかった』を解消！LINE(ライン)電話＆ビデオ電話の使い方をLINE専門家ひらい先生が徹底解説！

LINE専門家のひらい先生が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「『実は知らなかった』を解消！LINE(ライン)電話＆ビデオ電話の使い方」と題した動画を公開。多くの人が利用するLINEアプリの電話機能について、基本的なかけ方を分かりやすく解説した。



LINEの電話機能は、LINEアプリを利用しているユーザー同士であれば無料で音声通話やビデオ通話ができる便利な機能である。しかし、使い方に慣れていない人も少なくないだろう。ひらい先生は、誰でも簡単に電話をかけられる手順を紹介した。



まず、LINEアプリを起動し、画面下部のメニューから「トーク」を選択する。次に、表示されたトークリストの中から電話をかけたい相手を選び、その相手とのトークルームを開く。トークルームが開いたら、画面の右上にある「受話器のマーク」をタップする。すると、「音声通話」と「ビデオ通話」の二つの選択肢が表示される、とひらい先生は説明した。



動画では、実際に「音声通話」を選択して電話をかける流れを実演。選択するとすぐに相手への発信が始まり、相手が応答すると通話が開始される。この一連の操作は、普段メッセージをやり取りしているトーク画面から直接行えるため、非常にシンプルであると氏は示した。



LINEの友だちと無料で手軽に連絡を取り合えるこの機能。普段のメッセージのやり取りだけでなく、音声で直接話したいときに、この使い方を覚えておくと便利だろう。この機会に、改めて操作方法を確認してみてはいかがだろうか。