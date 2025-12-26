楽天の津留崎大成投手（28）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。宅地建物取引士資格試験に合格したことを報告した。

「宅地建物取引士資格試験に合格しました」と書き出し、「野球以外の時間を使い勉強し、39点で合格しました」と点数も公表した。

「“野球に集中してない”ということは一切なく、野球に100％集中した上で勉強しました」と明かし、「外食や映画、Netflixなどでリフレッシュする時間を使い勉強しただけなので悪い気持ちにならないでください」とした。

続く投稿では「シーズン終了後にはオンラインで家庭教師の先生にお世話になりました」とシーズン終了後に家庭教師をつけたことも打ち明けた。また、インスタグラムでは「来年はFPを勉強してみようかと考えています」と次の目標も明かした。

津留崎は慶応、慶大を経て19年ドラフト3位で楽天入り。プロ6年目の今季は17試合に登板した。

フォロワーからは「合格おめでとうございます」「現役選手で合格はまじすごい」「プロ野球選手と宅建士の二刀流」「すごすぎて尊敬」「素晴らしい」などの声が寄せられた。