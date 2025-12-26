『名探偵コナン』1186話 5人の探偵女子は真相に辿り着けるか
アニメ『名探偵コナン』の1186話「女子会ミステリー4」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1186話のあらすじはこちら。
＜1186話「女子会ミステリー4」＞
コナンが阿笠博士と海釣りを楽しむ頃、蘭と園子、灰原、歩美、佐藤刑事の『探偵女子5』は、ホテルのレストランで女子会をしていた。スイーツ食べ放題に胸を躍らせる5人だったが、突然、隣のテーブルで2人の女性が同時に倒れた。救助を試みたものの、1人は息を引き取り、1人は意識不明の重体で病院に搬送されてしまう。被害者の飲み物に盛られた毒と、容疑者たちの不可解な共通点……『探偵女子5』は真相に辿り着けるのか？
＞＞＞『名探偵コナン』1186話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
