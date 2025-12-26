11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

みなさん、『ズートピア2』はご覧になられましたか？？

公開から3週間になりますが、まだまだ盛り上がり続けていて、どれだけこの作品がおもしろく、またどれだけ愛されているかが分かって、どの立場だよという感じですが、とても嬉しい限りです。

ということで今回は、『ズートピア2』についてお話していきたいと思います！

ネタバレ注意でお願いします。

まず思ったことは、とても良い続編だということ！

これは、なかなか言葉で説明するのが難しく、うまく言語化出来ないかもしれないのですが、めちゃくちゃ良かった！面白かった！と思っているので、それを踏まえて言わせてください。

前作の流れがあったからこそのとても”ズートピアらしい”展開で、王道ストーリーだと思いました。

小さなお子さんから大人の方まで、老若男女関係なく愛された『ズートピア』の続編だから、このズートピアらしさ満載のストーリーがとても良かったです。

テンポ感も変わらずに良く、少しダレがちな中間も全然飽きることなく、最後までズートピアの世界にいることが出来ました。

今作もストーリーにさまざまなメッセージが込められていて、やはりディズニー作品はそういうところが素晴らしいなと思いつつも、個人的には新キャラクターたちの魅力が今作の1番の強みだと思っております。

発表されてからずっと話題になっていたオオヤマネコのパウバートは、色んな意味で良いキャラクターでしたよね。

絶対に家族の方に戻るよなぁと思ったタイミングで戻ったり、いろいろやらかしたり、期待を裏切らないキャラクターで、最後の方は思わずクスクス笑ってしまいました(笑)

顔がメロくて、クズで、最高です(笑)

あと、やはり蛇のゲイリーも本当にとっても魅力的ですね。

見た目もズートピアでは観ることがなかった爬虫類特有の質感が新鮮で、鱗が綺麗で、片方しかない牙がキュートで、なによりもあまりにも素直すぎる！！

爬虫類が苦手な方もいらっしゃるとは思うのですが、ズートピアの世界の爬虫類、めちゃくちゃ可愛いので怖がらずに観てほしい…！！

トカゲのヘイスースも良いキャラなんですよ。

走り方が可愛すぎた。

個人的大穴でツボにハマったのはビーバーのニブルス。

たくさん笑わせてもらいました。

ニブルスがいてくれて良かったと何度も思ったキャラクターです。

これも大穴なのですが、シマウマの警官たちも大好きでした(笑)

もちろん、前作からのキャラクターたちの魅力も今作でも大爆発していて最高でしたね。

そんないろんな動物たちが今回も登場するわけですが、彼らがジャンルを越えて交流している姿はやはり良いなと思ったし、一瞬のシーンでもその動物たちの特徴が描かれているところが素晴らしいなと思いました。

そして、前作からバディ感がより強くなったニックとジュディの相変わらずの真反対具合が良かった。

現実主義者のようなニックと理想主義者のようなジュディが、にんじんペンがひとつのきっかけとなって別行動になってしまう、あの瞬間の言葉だったり表情があまりにも刺さりすぎました。

それでも最終的にこのふたりは、それぞれへの信頼やお互いがお互いに与えた影響がどれだけ大きいかを見せつけられて、やっぱり唯一無二のバディなんだなと思い知らされましたね。

最後に、見つけられないほどのオマージュがここぞとばかりに散りばめられているので、ぜひ見つけてみてください！！

私も全然見つけられていないので、また映画館に足を運んで見つけたいと思います！！

どれだけあるのか、いつか公式が教えて欲しいという気持ちですね(笑)

ぜひみなさん、たくさん語りましょう！！！

文：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

『ズートピア２』

大ヒット上映中！

(c) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

▼『ズートピア２』入場者プレゼント（第４弾）、『ズートピア２』謹賀新年ポストカードが登場！

配布期間：12月27日（土）〜

※一部劇場除く

※お一人様につき1つプレゼントいたします。

※数量限定 劇場により数に限りがございます。配布終了の際はご了承ください。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。

※本特典は非売品です。転売はご遠慮ください ※画像イメージです。

