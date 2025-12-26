「かわいすぎ！」「大好き夫婦」上田綺世とモデル妻のキュートなXmasショットが反響！日本代表DFとの３Sにもファン注目「そのプリクラほしい〜」
フェイエノールトに所属する上田綺世が12月25日、公式SNSを更新。妻でモデルの由布菜月さんとの“クリスマスショット”を公開し、反響を呼んでいる。
「メリークリスマス」と添えて公開したのは、上田と由布さんがクリスマスケーキにかぶりつこうとするお茶目な２ショットなど９点の写真だ。
同じオランダのAZでプレーする日本代表DFの毎熊晟矢も登場し、３人で撮影したプリクラのような写真も収められている。
この投稿に、ファンからは次のようなコメントが寄せられた。
「かわいすぎ！！」
「大好き夫婦」
「プリクラ最高！」
「いい写真！！ゆふちゃんきゃわいい」
「最高最高最高」
「めちゃかっこいい！！ゆふちゃんもかわいい〜！マイクもかわいい」
「メリクリ上田家！良いね〜」
「なんて可愛い上田夫妻、ずっと幸せでいてください」
「なっちゃんと一緒に大きな口開けてクリスマスケーキ食べてるの愛おしすぎます」
「定期で上田家にマイクが混じってるの好きです」
「夫婦に混ざれて羨ましい（笑）」
「普通に毎熊いるのおもろい」
「上田家のマイクサイコーです。そのプリクラほしい〜」
今シーズンは前半だけで公式戦19ゴールを挙げた上田。絶好調の裏に、由布さんの内助の功があるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
