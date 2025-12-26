阪神・村上頌樹投手（２７）が「１４勝の壁」をクリアし、セ・リーグ投手４冠に輝いた。シーズン１４勝以上の投手が出たのは、チームでは実に１０年ぶりだ。自己最多が１３勝という投手が続出したチームのジンクスを過去のものにし、エースの座を不動のものとした。

１７８万円ならぬ、「１４勝の壁」。村上が多くの主力投手たちがはね返されてきた難関をクリアした。１４勝以上を挙げた投手が出たのは、１５年藤浪の１４勝以来チーム１０年ぶりだ。

近年では０３年に２０勝を挙げた井川慶が１４勝以上を４回マークしているが、不思議なことに阪神では、自己最多が１３勝という投手が多い。２４年に初の２桁に乗せた才木も１３勝。近年ではほかに、２１、２２年に連続最多勝となった青柳晃洋（現ヤクルト）もそれぞれ１３勝だった。

０８年安藤優也、０９年能見篤史もそれぞれキャリアハイを記録したが、２人とも１３勝だった。少しさかのぼると、９６年に一本立ちした川尻哲郎も、この年の１３勝を超えられなかった。古くは長身右腕の工藤一彦も、自己最多は８３年の１３勝だった。

ジンクスは助っ人たちにも及んだ。日本通算９８勝のメッセンジャーも、最多は１４年１３勝。８５年日本一の使者ゲイルも１３勝だった。また０３年にメジャーから日本復帰した伊良部秀輝も、挙げた白星は１３だった。

阪神にドラフト入団した投手の１４勝以上は７人目で、過去の指名順位最下位は９２年１４勝を挙げた仲田の３位（８３年度ドラフト）だった。村上は２０年度５位入団で、最も低い指名順位からの到達投手だ。

阪神投手の「ガラスの天井」をたたき割った村上は負けも４に抑え、勝率・７７８のタイトルも得た。さらに１４４奪三振に加え、３完封もセ最多となった。

チームメートの才木は最優秀防御率に輝き、２人でセ・リーグの５部門のトップを占めた。同一球団の複数投手が勝利数、防御率、最多奪三振、勝率と最多完封の５つを分け合ったのは、２３年オリックスの山本、宮城ペア以来２リーグ分立後５度目で、阪神では初だ。規定投球回数１４３イニングを満たしたのも、チームではこの２人だけ。令和のダブルエースに引っ張られ、阪神が２年ぶりの栄冠を手にした。