フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
|5G対応フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra（XT2451-5）」がAndroid 16に！
Lenovo傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）の日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパン（以下、モトローラ）が販売する5G対応フォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr 50 ultra（型番：XT2451-5）」に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が2025年12月末日より順次提供開始しています。
更新内容はAndroid 16へのOSバージョンアップとなっており、新たに携帯電話回線が利用できない場合でも自動的に衛星に接続してSMSを送信できるようになるなどのさまざまな新機能が追加されているとのことです。なお、Android 16へのOSバージョンアップに関してはMotorola Mobilityの公式Webページ『Android 16の新機能| Motorola Support JP』も合わせてご確認ください。
motorola razr 50 ultraはMotorolaがフォルダブルスマホとして展開する「motorola razr」ブランドとして2024年に投入した「motorola razr 50」シリーズの上位機で、開くと普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトで持ちやすくなるという“縦開き型”となっており、大型サブディスプレイを搭載したモダンで持ち歩きやすい小型サイズとなっています。
画面は開くと上部中央にパンチホールが配置されたアスペクト比9：22の縦長な約6.9インチFHD+（1080×2640ドット）pOLED（有機EL）メインディスプレイ（約413ppi）、閉じると約4.0インチ1272×1080ドットpOLED（有機EL）サブディスプレイ（約417ppi）が搭載されており、メインディスプレイは折り畳めるLTPOパネル、サブディスプレイも新たにLTPOパネルが採用されています。
開いた状態での画面占有率は約85.33％で、外装は背面パネルが大胆な色合いの柔らかいフェイクレザー仕上げで手に持ったときの感触と同じくらい見た目に優れた輪郭のあるエッジが特徴となっており、側面などのフレームは6000シリーズのアルミニウム素材となっており、防水（IPX8準拠）に対応し、サイズは開いた状態で約171.42×73.99×7.09mm（最薄部）、閉じた時で約88.09×73.99×15.32mm、質量は約189g、本体色はメーカー版ではホットピンクおよびミッドナイトブルーの2色展開です。
パンチホール部分には約3200万画素CMOS（1画素0.7μm、4in1）＋広角レンズ（F2.4）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては本体側面に指紋センサーが搭載されています。またリアカメラは以下のデュアル構成で、サブディスプレイを使ってリアカメラをセルフィー（自撮り）に利用したり、友人に自分のポーズのプレビューを表示したりできるため、誰もが写真の画質に満足できるとのこと。
・約5000万画素CMOS（1画素0.8μm、Instant-all Pixel Focus、4in1）＋広角レンズ（F1.7、OIS）
・約5000万画素CMOS（1画素0.64μm、4in1）＋望遠（F2.0、光学2倍ズーム）
主な仕様はQualcomm製チップセット（SoC）「Snapragon 8s Gen 3 Mobile Platform」および12GB LPDDR5X内蔵メモリー（RAM）、256GB内蔵ストレージ、4000mAhバッテリー、超急速充電「Turbo Power」（最大45W）とワイヤレス充電（最大15W）、ワイヤレス給電（最大5W）、USB Type-C端子（USB 2.0）、位置情報取得（A-GNSSなど）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、NFC Type A／B、ステレオスピーカーなど。
SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しており、携帯電話ネットワークは日本向け製品の対応周波数帯が以下の通り。同梱品はmotorola razr 50 ultra本体のほか、ACアダプター（68W TurboPower対応）およびUSB Type-Cケーブル、カバー（ケース）、SIM取り出しピン、ガイド類などの紙類となっています。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78
4G LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G：850, 900, 1800, 1900MHz
OSは発売時にAndroid 14（MYUI 5.0）がプリインストールされており、その後、2025年7月よりAndroid 15（MYUI 6.0）いましたが、今回、最新のAndroid 16（MYUI 7.0）が提供開始されました。更新は「設定」→「システムアップデート」→「アップデートの確認」→「了解」→「今すぐ再起動」から行います。なお、Android 16ではパフォーマンスの改善やアクセシビリティーの向上、セキュリティー機能強化などが行われているということです。
Motorola(モトローラ) motorola razr 50 ultra 12/512 ミッドナイトブルー 【正規代理店品】 PB410000JP
Motorola(モトローラ)
2024-12-06
記事執筆：memn0ck
