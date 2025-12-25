出張や旅行でホテルを利用後、帰宅途中で忘れ物に気付き、慌てて取りに戻った経験はありませんか。ホテルで忘れ物を見つけたときの対応や、ホテルで最も多い忘れ物について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【動画あり】「えっ…すぐに処分！？」 これがホテルで“最も多い忘れ物”です！

公式TikTokアカウントでは「質問きてた 部屋への忘れ物ってどうなるの？」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが忘れ物を見つけたときの対応について紹介しています。

スタッフによると、食料品の忘れ物を見つけた場合は衛生面を考慮して処分するということです。ワイヤレスイヤホンやアクセサリーなど、食料品以外の忘れ物については一定期間保管してから警察に届け出るといいます。

ホテルで一番多い忘れ物は食料品だということです。スタッフは「いらないから置いて帰っているのか、すっかり忘れているのか分からない」とコメントしています。

この投稿に対し、SNS上では「冷蔵庫に燻製たまご8個忘れてしまったので、破棄してくださいと連絡したことがあります」といった声が上がっています。

ホテルをチェックアウトする際は、客室の冷蔵庫の中に食べ物が入っていないか確認しましょう。