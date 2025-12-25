お笑いコンビ、はんにゃ川島章良（43）の元妻でブロガーの川島菜月さんが25日までにブログを更新。離婚をめぐる思いを明かした。

菜月さんは「離婚後、1番多かった質問」と題し、「質問箱やってみて離婚を考えてる方からのメッセージも結構きて 中でも多かったのが後悔とか復縁系の質問！！！」と言及。自身に寄せられた「元夫と離婚したこと後悔した日は一日だけでもありましたか？」という質問に「ないです！復縁もなければ後悔も一切ないです」とキッパリと答えた。

「子供と3人での生活がなによりも最高 シングルは楽かと聞かれたら楽ではないけど 楽しいかと聞かれたらとても楽しい！！！」と離婚後の生活が充実していることを強調し、「シングルの友達も結構いるけど 少なくとも私の周りで離婚を後悔してる人は1人もいませんね」とつづった。

続けて「あとはもう…過去に意味を持たせられるかどうかだよね。失ったものよりも今残ってるものに目を向けたら後悔なんて出てこない」との思いをつづり、「子供たちと出会えたことになによりも感謝してます！元夫、ありがとう！！！」と感謝した。

川島と菜月さんは15年2月に結婚し、1女1男をもうけたが、今年7月に離婚を発表した。川島は20日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演し、離婚前の妻との関係についても言及。川島自身が育児関連の資格を数多く取得したことで、「こうじゃないか、っていうことを（育児の）現場にいないのに言っちゃっているから。それは（妻に）めっちゃストレスたまりますよね。世の中のパパさんに言いたいのは“ママファースト”です。圧倒的に僕が悪い」と経験談を語った。

また、川島は同番組で、離婚後の一部報道についても釈明した。番組では、川島が結婚期間中、元妻に対し「俺より稼いでから文句を言え」と言ったとして「“モラハラ夫”とのレッテルが貼られました」と記事について紹介。

川島はこれに対し「僕はモラハラとかした覚えはないとは思うんですけど、向こうがそう思ったりとか…でも向こうは『モラハラされた』とは言ってないんですけど」と説明。記事について「1回ケンカした時に、僕は『もう芸人とかすべての仕事を辞めて、もう完全に主夫になる』と。『だけどその代わりに、僕の今の稼ぎより稼いでくれ』と言ったんですよ。でも記事だと、そこを切り取られるじゃないですか、すべて。『俺より稼いでから文句を言え』という言葉になっちゃうじゃないですか。そしたら完全なるモラハラ発言じゃないですか。でも本来は『全部仕事を辞めるから、じゃあ僕より稼いでからちゃんと言ってね』ということを言っているんですけど。難しいですよね、非常に。それを言わなくてもいいけど、でもそれぐらいの覚悟で俺は思っている、というか。全部芸人を辞めてもいいよ、っていうのは言いました」と説明した。

その上で、当時の記事について事前にチェックした上で「OK出しちゃいました」と回想。「確かに言ってはいるので。でも、なんと言ったらいいのかな、モラハラって難しいですよね」と、悩める胸中も明かしていた。