【ムーミン】文明堂のお年賀カステラに午年にぴったりなキャラクターも登場！
「ムーミン お年賀カステラ」が、文明堂の一部直営店・ムーミンショップにて発売中だ。
『ムーミン』は、フィンランドの国民的作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによってうみだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。
人気キャラクター「ムーミン」と「カステラの文明堂」のコラボ商品、昨年好評の巳年につづき、今年も登場。新しい年の始まりを祝うお年賀デザイン入りのカステラが販売される。
2026年は午年。飛躍の年としての縁起をこめて、ムーミントロールとリトルミイがジャンプしている様子をカステラの上に刷り込んでいる。そして午年にちなんで、 ”はなうま” も登場。花模様のビロードのコートをまとった馬のような生き物である ”はなうま” が、ムーミントロールたちと一緒にジャンプしている。
パッケージもお年賀限定仕様。お正月にぴったりな、和をイメージした色合いと、松竹梅を見立てたイラストを用いたパッケージで和風の装いに仕立てている。
包装紙には、ムーミンパパとムーミンママが馬に乗って、朝日を眺める姿もデザイン。
お正月の食卓に、やさしい甘さを。
ムーミンが彩る、冬の贈りもの。
新しい年も、笑顔が咲きますように。
