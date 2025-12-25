「NHKは公共放送なのに…」紅白･星野源×マリオ企画は“CM”でないのか？問われるNHKの倫理観
NHKは営利を目的としない公共放送である。それゆえに、放送法ではCMを放映することが禁じられていると記されています。
◆星野源とマリオのコラボ
では、このケースをどう考えたらいいのでしょうか？特別企画での出演が決まった星野源。京都の任天堂ミュージアムからスーパーマリオ35周年のテーマ曲「創造」を事前収録で歌うことが発表されました。さらに、今回の『紅白歌合戦』のパフォーマンスも、『スーパーマリオブラザーズ』とコラボしたスペシャルなものになるとのこと。
これは2020年9月から民放各局で放送されたCMと音楽の組み合わせそのものです。当該CMは現在ではオンエアされていませんが、「創造」がある民間企業による広告行為に関連した音楽であることは疑いようのない事実です。わかりやすく言うと、今回の星野源はマリオCMのリバイバルを試みる、ということになるのです。
◆NHKの公共放送理念と演出の疑問
では、これは公共放送の概念に見合った演出だと言えるのでしょうか？NHKのホームページにはこう記されています。＜なぜ、NHKは受信料を財源としているのでしょうか。公平・公正な立場で放送の自主性を保ちながら、テレビやラジオの放送を通じて国民の生命・財産を守り、公共の福祉、文化の向上に貢献することが、NHKの基本的使命です。NHKがその使命を果たすためには、政府や企業などの特定のスポンサーに頼ることのない「財政の自立」が必要です。＞
だから、NHKはコマーシャルをしてはいけないのだ、と結論づけています。この文面からすると、今回の星野源の演出には疑問が浮かんでしまいます。任天堂ミュージアムからってまるっきりCMのコンセプトじゃないの？がっつり特定の企業イメージしか浮かばない曲だとツッコまれてもしょうがないからです。
これに対してNHKは、“特定の企業の商品の宣伝ではなく、日本のゲーム文化産業全般を象徴する場所からの演出なので公共性は担保されている”と反論するかもしれません。
◆企業ブランドとの結びつきと公共性
けれども、市場で大きな支配力を持つ特定企業のブランドと固く結びついた曲を国民的音楽番組で演奏するということに、もはや公共としての中立性などあり得ません。NHKに宣伝する意図はなかったとしても、問題はその演出が視聴者にどのようなイメージと認識を与えるかという点にあるからです。
当然、ここで問われるべきは星野源ではなく、NHKです。星野源には全く非はありません。問題は、受信料の徴収に関して放送法の原理原則で理論武装を徹底する一方で、公共放送の根幹に関わる商行為に近しいことをやっていることなのです。任天堂ミュージアムから星野源に「創造」を歌わせるというグレーゾーンの演出はそれに当たるのではないか、と指摘せざるを得ないのです。
もっとも、それが＜何か創り出そうぜ 非常識の提案＞（「創造」の歌詞）というNHKからのメッセージなのだとしたら、なかなか皮肉が効いているとも言えるのですが。
＜文／石黒隆之＞
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。いつかストリートピアノで「お富さん」(春日八郎)を弾きたい。Twitter: @TakayukiIshigu4
