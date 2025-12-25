『映画 冬のソナタ 日本特別版』、来年3.6公開決定 韓流の原点が4Kでよみがえる
日本で一大ブームを巻き起こした韓国ドラマ『冬のソナタ』を4Kリマスターで映画化した『映画 冬のソナタ 日本特別版』が、2026年3月6日より公開されることが決定。ポスタービジュアルとメイン写真が解禁された。
【写真】『映画 冬のソナタ 日本特別版』メインカットも解禁
韓国KBSで2002年に放送された韓国ドラマ『冬のソナタ』。日本では2004年にNHK地上波で放送されると、週末の深夜にもかかわらず、高視聴率を獲得。誰もが口ずさんだテーマ曲「最初から今まで」、雪景色の中で交わされた永遠の約束。すべてはここから始まり、日本での韓流ブームの先駆けとなった。
特に、主人公チュンサンを演じた俳優のペ・ヨンジュンは、ヨン様という愛称で日本の女性を虜にし、来日した際は羽田空港に当時開港以来最多となる約5000人が出迎えるなど、日本でも一躍トップスターとなった。さらに、ドラマのロケ地の一つである韓国・チュンチョン市には連日日本人の観光客が押し寄せ、まさに“韓流の原点”として礎を築いた。
ドラマ初回放送時から20年の時が流れるも、アニメ化や特集番組が組まれるほど今もなおその人気、影響力は衰えない『冬のソナタ』。この度そんな名作が、『映画 冬のソナタ 日本特別版』として日本のスクリーンにカムバック。ドラマの監督をつとめたユン・ソクホ監督、そしてPAN ENTERTAINMENTの製作陣の「日本の視聴者から長く愛されてきたことへの感謝」という思いから、日本だけのために、劇場版として4Kにリマスターされ、さらに楽曲も新たに映画用に編曲し直された。
高校時代、互いの初恋だったチュンサン（ペ・ヨンジュン）とユジン（チェ・ジウ）。しかしチュンサンは不慮の事故で命を落としてしまう。10年後。インテリア会社を経営するユジンの前に、チュンサンと瓜二つの男、ミニョン（ペ・ヨンジュン2役）が突然現れる――。
世界で最初のお披露目となる『映画 冬のソナタ 日本特別版』は、物語の核である主人公2人の“純愛のみ”を抽出。この濃密すぎる《究極の冬ソナ》は、ユン・ソクホ監督も全工程に参加した決定版となっている。
あの誰もが知る名曲「最初から今まで」や「My Memory」も映画館の最高の音響環境で体感することができ、特にエンディング近くに流れる「My Memory」のオーケストラバージョンは必聴。テレビでは決して再現できない大画面が映し出す澄んだ冬の光景、映画館を震わせる音楽、そして、誰かと一緒に涙するというスクリーン体験。すべての日本のファンへ贈る、唯一の“冬ソナ”に期待が高まる。
ユン・ソクホ監督は「感情の交流が薄れ、心が渇きがちな今の時代だからこそ。初恋のように純粋で美しい感情を、もう一度取り戻してほしい−−その願いを込めて、この『映画 冬のソナタ 日本特別版』をつくりました」とメッセージ。
PAN ENTERTAINMENTの製作陣は「日本で“韓流ブームの始まり”となった『冬のソナタ』。日本の視聴者から長く愛されてきたことへの感謝から、劇場版企画が始まった。20年ぶりにユン監督と制作会社が再びタッグを組んだ意義深い作品であり、日本と韓国の文化交流に、新たな転換点をもたらすことを願っている」とコメントを寄せている。
ポスタービジュアルは、「もう一度、あの微笑みに会いたい」というコピーと共に、ペ・ヨンジュンとチェ・ジウが雪景色の中で寄り添うおなじみの姿を収めたもの。メイン写真は、雪だるまを前に笑顔を見せる2人を捉えている。
『映画 冬のソナタ 日本特別版』は、2026年3月6日より全国公開。
