¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ2026¡Û¥í¡¼¥É¤Î·ë²Ì¤âÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É·³ÃÄ¡×Ãæ±ûÂç¡¢Æ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁí¹çÍ¥¾¡¤Ë¤Ï£³Ç¯À¸¤Î³èÌö¤¬¥Þ¥¹¥È¡×
¡Ú½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¡¢Å°ÄìÅª¤ËÁö¤ê¤³¤ó¤À¡Û
½¢Ç¤10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÃæ±ûÂç¤ÎÆ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ËÃíÌÜ¡¡photo by Tokyo Sports/Aflo
¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÃÇÁ³¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¾¯¤·Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤Ç¡¢Ãæ±ûÂç¤ÎÆ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¡×¤È¤ÏÁ°¡¹²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤À¡£ÃæÂç¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎµÈµïÂçÏÂ¡Ê¸½¡¦¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤é¼ÂÎÏ¼Ô¤òÍÊ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ä¾Á°¤Î12·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÁí¹ç13°Ì¡£¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÅö»þ£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿µÈµï½Ù¶³¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò¼ç¾¤ËÃÖ¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ£¸¶´ÆÆÄ¤¬³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ÅÙ¤³¤½Í¥¾¡¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÀïÎÏ¤¬À°¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¾åÈ¾´ü¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¶¯²½¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²Æ¤«¤é¤Ï½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÁö¤ê¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»ä¤Ï¡ØÈ¢º¬Í¥¾¡¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÉõ°õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££²Ç¯Á°¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¹¤®¡¢Áª¼ê¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤äºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤µ¤é¤ËÅ°Äì¤·¡¢»ÑÀª¤äÊ·°Ïµ¤¤ÇÈ¢º¬¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤Î¼¹Ç°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢²Æ¤Î¸·¤·¤¤Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤«¤é¤À¡£ÎãÇ¯¡¢ÃæÂç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÌÇË¡Â®¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥í¡¼¥É¤Ç¤ÏÀ¸¤«¤µ¤ì¤º¡¢È¢º¬¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï12°Ì¡¢È¢º¬¤Ï£µ¶èÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¤Ê¤É±ýÏ©¤Ï100ÅÀËþÅÀ¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡Ê£²°Ì¡Ë¡¢ÉüÏ©¤Ç¤Ï¥¸¥ê¥¸¥ê¤È½ç°Ì¤ò²¼¤²¡¢Áí¹ç£µ°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥É¶¯²½¤ÏÅ¥½¤¯Áö¤ê¤³¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤½¤³¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤º¡¢µ÷Î¥¤òÆ§¤ó¤À¡£¤½¤ÎÈèÏ«¤¬È´¤±¤¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«Î×¤ó¤À10·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ï10°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾õÂÖ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿11·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡£´¶è¤Ç¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¤ò³Í¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÁª¼ê¤¬°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ£²°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¡Ö¤ä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¿»Æ©¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥í¡¼¥É¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤ë¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤Àï¤¨¤ë¤Î¤«¡£Á´ÆüËÜ¤Ç·ë²Ì¤¬È¼¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤¿¡£¡Ú10000m¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ï20¥Á¡¼¥àÃæ¥È¥Ã¥×¡Û
¡¡¤·¤«¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´ÆüËÜ¸å¤âÀ®Ä¹¤Î¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£¸¶´ÆÆÄ¤â¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Î¸å¡¢È¢º¬¤Î¡Ê¶è´Öµ÷Î¥¤Î¡ËÃæ´ÖÅÀ¤¯¤é¤¤¤Î10km¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ê¤¤¤º¤ì¤â11·î22Æü³«ºÅ¤Î¡ËMARCHÂÐ¹³Àï¤Î10000m¤È¡¢È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ê10000m¡Ë¤ËÁª¼ê¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Á°½µ¤ËÈæ³ÓÅª¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÈó¾ï¤Ë¤è¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢ÃÏÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡MARCHÂÐ¹³Àï¤Ç¤Ï¡¢27Ê¬40ÉÃ50¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿Æ£ÅÄÂçÃÒ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ÐÁö14Ì¾Ãæ¡¢¤Ê¤ó¤È12Ì¾¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê½é10000m¤â´Þ¤à¡Ë¡£°ìÊý¤ÎÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï²¬ÅÄ³«À®¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬27Ê¬37ÉÃ06¤ÇÃæÂçµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢ËÜ´Öñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â27Ê¬45ÉÃ05¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃæÂç¤Î"PBº×¤ê"¤È²½¤·¡¢³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¾Ú¤È¤â¸À¤¤¤¨¤ë10000m27Ê¬Âæ¤ÎÁª¼ê¤¬°ìµ¤¤Ë£¶Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11·î16Æü¤Î¾åÈø¥·¥Æ¥£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÇòÀîÍÛÂç¡Ê£´Ç¯¡Ë¤â£±»þ´Ö01Ê¬34ÉÃ¤Ç£±Ç¯»þ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¡¢ÀÞµï¹¬À®¡Ê£´Ç¯¡Ë¤â£±»þ´Ö02Ê¬45ÉÃ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö£²Ç¯Á°¤ÎÈ¢º¬¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤¬½Ð¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£¤Î£³¡¢£´Ç¯À¸¤¬¶ì¤¤·Ð¸³¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ê½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¤Î¡Ë»°´§¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àª¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥´¶¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÎý½¬¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤ÏÁª¼ê¤¬°ìÈÖ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡££²Ç¯Á°¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈ¢º¬Í¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éô°÷Á´°÷¤¬Í¥¾¡¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÈ¢º¬Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼16Ì¾Ãæ¾å°Ì10Ì¾¤Î10000mÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ï27Ê¬Âæ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤òÈ´¤¤¤Æ20¥Á¡¼¥àÃæ¥È¥Ã¥×¡£Ê¬¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤Î"ÃæÂç»Ë¾åºÇ¶¯"¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤¬´°À®¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É·³ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ÆÈ¢º¬¤ËÎ×¤à¤ï¤±¤À¤¬¡¢Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤ò¤³¤¦Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ýÏ©¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤¬¤Ä¤«¤º¡¢ÉüÏ©¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³¡Ê£µ¶è¡¢£¶¶è¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¤è¡¼¤¤¡¢¥É¥ó¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Á°²ó¡¢¶ðß·Âç¤¬¡Ê¥¨¡¼¥¹³Ê¤Î¡Ëº´Æ£·½ÂÁ·¯¡ÊÅö»þ£³Ç¯¡Ë¤ò£·¶è¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥Á¤â¡ÊµÈµï¡Ë½Ù¶³¤ò¡Ê£·¶è¤Ë¡ËÃÖ¤¤¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÊÁ°²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë£±¶è¤«¤éÆ¨¤²¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢10¶è¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤òºÇ¤â½Ð¤»¤ëÇÛÃÖ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï£²¶è¤È£³¶è¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ°²ó¤âÆ±¶è´Ö¤òÁö¤Ã¤¿Î¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢ËÜ´Ö¤Îµ¯ÍÑ¤ò¸ø¸À¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÆüËÜ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬¤Î¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀè¼êÉ¬¾¡¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µÈµï¤Ï£·¶è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤êÁ°²óÆ±ÍÍ¤Ë£±¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢ºÇ½é¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£º£µ¨¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¡¢¼ÆÅÄ¤Ï¡¢ÉüÏ©¤Ç¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÎÏ¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¤¡¢Ê¿ÃÏ¶è´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤íÃ¯¤òºï¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤ºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ú²ÝÂê¤Î£µ¶è¡¢£¶¶è¤ò¤É¤¦¾è¤ê¤¤ë¤«¡Û
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»³¤Î£µ¶è¡¢£¶¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¤Ï¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤ÏÀÄ³ØÂç¤È¤½¤ì¤Û¤Éº¹¤¬¤Ê¤¯¡¢»³¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥àº¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉé¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¡ÊÁá°ðÅÄÂç¤Î¡Ë¹©Æ£·¯¡Ê¿µºî¡¦£³Ç¯¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÊÀÄ³ØÂç¤Î¡Ë¹õÅÄ·¯¡ÊÄ«Æü¡¦£´Ç¯¡Ë¤¬£µ¶è¤òÁö¤ì¤Ð¡¢£±»þ´Ö09Ê¬Âæ¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥Á¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿ÃÏ¤Ç½½Ê¬¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤¿¤Ê¤«¤Ç£µ¶è¤ËÅÏ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡££¶¶è¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¿Íºà¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£µ¶è¤ÏÀÞµï¤¬´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£¶¶è¤Ïº´Æ£Ï¡¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Áö¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£
¡¡ÀÞµï¤Ï£µ¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö£µ¶è¤Î¤¿¤á¤Ë»³¤ÎÃæ¤ÇÁö¤ê¤³¤ß¤ò¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤â¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÎÂ¿¤¤¥³¡¼¥¹¤òÁö¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ°²ó¤ÎÀÄ³ØÂç¤Î¡Ë¼ãÎÓ¡Ê¹¨¼ù¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥à¡Ê£±»þ´Ö09Ê¬11ÉÃ¡¦¶è´ÖµÏ¿¡Ë¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢£±»þ´Ö10Ê¬¤«¤é11Ê¬¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÀ¤¨¤ëÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃæÂçµÏ¿¡Ê£±»þ´Ö10Ê¬36ÉÃ¡Ë¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£¶¶è¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¼«¿®¤¢¤ê¤²¤À¡£
¡ÖÆüº¢¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤òÁö¤ê¡¢²Æ¤Î¹ç½É¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¾å¤Ã¤Æ²¼¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡££¶¶è¤ÏÁ°²ó¡¢¡ÊÀÄ³ØÂç¤Î¡ËÌîÂ¼¡Ê¾¼Ì´¡Ë¤µ¤ó¤¬56Ê¬47ÉÃ¡Ê¶è´ÖµÏ¿¡Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤É¤³¤ÎÂç³Ø¤â56Ê¬Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç58Ê¬¡¢59Ê¬¤È¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇÄã¤Ç¤â57Ê¬Âæ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°²ó¼ó°Ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿£µ¶è¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤¤ê¡¢±ýÏ©Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê±ýÏ©¡Ë£²°Ì°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀèÆ¬¤«¤é£±Ê¬°ÊÆâ¤ÏµÕÅ¾¤Î¼ÍÄø·÷Æâ¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¶¯¤¤£´Ç¯À¸¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¦¥Á¤Ï£³Ç¯À¸¤Î³èÌö¤¬¥Þ¥¹¥È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ´Ö¤ÏÁ°²ó£³¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡Ê10000m¤Ç¡Ë27Ê¬40ÉÃ¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¡Ê£¶¶è¡Ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£Ï¡¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºòÇ¯±ØÅÁ¤òÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÆÅÄ¤ÏÁ´ÆüËÜ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î£´¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥¹¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ°²óÆ±ÍÍ¤Ë½øÈ×¤«¤é¾å°Ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÀïÎÏ¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£
¡Ö30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ£¸¶´ÆÆÄ¤ÎÁÛ¤¤¤Î¼Â¸½¤¬¡¢ÃæÂç¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
