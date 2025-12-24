¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿14ºÐ¾å¤Î´Ú¹ñÇÐÍ¥¤È·ëº§¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¿ÍºÊ¡É¡¢ÂèÆó»Ò¤ÎÎ®»º¤òÊó¹ð¡Ö¿´Â¡¤Î²»¤òÊ¹¤±¤º¡Ä¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
14ºÐÇ¯¾å¤Î´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥Õ¥ó¤È¹ñºÝ·ëº§¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍºÊ¤Î¥¢¥ä¥Í¤µ¤ó¤¬¡¢Ç¥¿±6½µ¤ÇÂèÆó»Ò¤òÎ®»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ½÷Í¥¡ÖÇ¯¤Ë3²ó¤ÎÎ®»º¡¢¿´Êø¤ì¤¿¡×
¥¢¥ä¥Í¤µ¤ó¤Ï12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂèÆó»Ò¤Ï¡¢Å·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ¹Ê¸¤ÎÅê¹Æ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤ÏÌ´¤ò¸«¤¿¡×¤È¤·¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÃæ¤«¤é¥Í¥º¥ß¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤òÁë¤«¤éÅê¤²¤¿¤È¤¤¤¦Ì´¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿Æü¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂèÆó»Ò¤ÎÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ë¹Ô¤¯Æü¤À¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢°ìÅÙ¤â¿´Â¡¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤Î»Ò¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶»¤ÎÄË¤ß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¥¢¥ä¥Í¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂèÆó»Ò¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Ø¥ë¥Ò¡ÊÄ¹½÷¡Ë¤Ë·»Äï»ÐËå¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂèÆó»Ò¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤À½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¿ÀÍÍ¤Î¤â¤È¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤Î¥Í¥º¥ß¤ÏÂèÆó»Ò¤Ç¡¢¥ë¥Ò¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢ÂèÆó»Ò¤½¤Î¤â¤Î¤ò½½Ê¬¤ËÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¡¢²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÌ¿¤Î´ñÀ×¤ò¤â¤¦°ìÅÙ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ë¥Ò¤ò»º¤ó¤À¤È¤¡¢¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¶á¤Ï»Å»ö¤È°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢É×¤â»ä¤â¥ë¥Ò¤Ë100¡ó½¸Ãæ¤Ç¤¤º¡¢¥ë¥Ò¤ÎÀ®Ä¹¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢º£²ó²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥ë¥Ò¤Î¤¤é¤¤é¤·¤¿ÌÜ¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÉ¡¡¢É×¤Ë»÷¤¿¿°¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Âº¤¯¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æü¾ï¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¡¢²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂÎ³°¼õÀº¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ãí¼Í´ï¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»Ò¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¡¢µ²±¤Ë»Ä¤»¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÂÎ¤â¿´¤âµÙ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤¿½àÈ÷¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥Ò¤òËèÆü¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥¸¥Õ¥ó¤È¥¢¥ä¥Í¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯¤Ë·ëº§¡£¥¢¥ä¥Í¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¤¡¦¥¸¥Õ¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æó¿Í¤ÏÂÎ³°¼õÀº¤òÄÌ¤¸¤Æ2024Ç¯7·î¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò¼ø¤«¤ê¡¢ºÇ¶áÂèÆó»Ò¤ÎÂÎ³°¼õÀº¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö6½µ¤Û¤É¤Ç¿´Â¡¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢´°Á´¤ËÎ®»º¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥¢¥ä¥Í¤µ¤ó¤ÎÅê¹ÆÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂèÆó»Ò¤Ï¡¢Å·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤ÏÌ´¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤Ç¥ë¥Ò¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤òÈ¾Ê¬¤¢¤²¤Æ¡¢»Ä¤Ã¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È°ì¸ý¤«¤¸¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Í¥º¥ß¤¬°ìÉ¤Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ë¥Ò¤¬²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥Í¥º¥ß¤òÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¹¬¤¤¤Ë¤âÊá¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¢¤È¡¢Áë¤«¤éÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¤²¤é¤ì¤¿¥Í¥º¥ß¤Ï¡¢Á´¿È¤¬ÄË¤à¤Î¤«µã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¤¬²¹¤«¤¯¥Í¥º¥ß¤òÊú¤¤·¤á¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ç»ô¤ª¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿Æü¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂèÆó»Ò¤ÎÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¯Æü¤Ç¡¢·ë¶É¡¢°ìÅÙ¤â¿´Â¡¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤Î»Ò¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆó»Ò¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥Ò¤Ë·»Äï»ÐËå¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÂèÆó»Ò¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤À½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¿ÀÍÍ¤Î¤â¤È¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥Í¥º¥ß¤ÏÂèÆó»Ò¤Ç¡¢¥ë¥Ò¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢ÂèÆó»Ò¤½¤Î¤â¤Î¤ò½½Ê¬¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¡¢²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¥Ñ¥Ñ¡£¥ë¥Ò¤òÀÚ¼Â¤Ë´ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î¤³¤È¤â»ä¤À¤±¤ò»×¤Ã¤Æ¡¢´ê¤Ã¤Æ¡¢µ§¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤!!!¡×¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¡¢Ì¿¤Î´ñÀ×¤ò¤â¤¦°ìÅÙ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥Ò¤ò»º¤ó¤À¤È¤¡¢¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¶á¤Ï»Å»ö¤È°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢É×¤â»ä¤â¥ë¥Ò¤Ë100¡ó½¸Ãæ¤Ç¤¤º¡¢¥ë¥Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢º£²ó²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥Ò¤Î¤¤é¤¤é¤·¤¿ÌÜ¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÉ¡¡¢É×¤Ë»÷¤¿¿°¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Âº¤¯¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æü¾ï¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¡¢¤½¤ÎÂº¤µ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈÂÎ³°¼õÀº¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ãí¼Í´ï¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»Ò¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¡¢µ²±¤Ë»Ä¤»¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿ ¡£
»ä¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¡¢ÂÎ¤â¿´¤âµÙ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤¿½àÈ÷¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ë¥Ò¤òËèÆü¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë