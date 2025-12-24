大人になってゴルフ始めた人が最速でシングルになれる新しい上達法！

イメージや感覚では「理解できない、実践できない」ことがゴルフには多々ある。それらをクリアにした１冊が『ゴルフスイング物理学』だ。「効率よくうまくなれる！」と評判の理論を毎月少しずつ紹介する。

クラブと腕の動かし方に合わせた体幹と下半身の使い方

インパクトからフォローに向かって「右のワキ腹を縮める」

トップで伸びていた右ワキ腹が、ダウンスイングでは縮む。それによって頭が後ろに残っているように見えるが、重心は左に移っている

バックスイングでは左のワキ腹を縮め、右のワキ腹を伸ばしていくスイングは、、切り返しからインパクト、フォローに向かう際には反対に、骨盤のスライド、回転と同時に右のワキ腹を縮めていく動作が入ってくることで、背骨のカーブを維持した使い方を可能にします。

インパクトに向かって頭が大きく左に動いてしまうパターン、頭の位置を維持しようとして体重が後ろに残ってスムーズに動作できないパターン。これら２つのパターンは、側屈をしないで回転しようとしていることが原因で起こっています。

トップ選手の連続写真を見ると、フォローでは確かに頭が後ろに残っているように見えるのですが、これは決して重心が後ろに残っているのではなく、骨盤のスライドによって重心を左に移動させながらも、右のワキ腹を縮めながら回転運動を行っているために起きている現象です。

フォローでは遠心力で目標方向へ体がクラブに引っぱられます。その時に、右のワキ腹を縮めた状態になっていれば、遠心力に対して反対方向の力で釣り合いをとることができ、軸が維持されます。体幹を固定して頭が前に突っ込んだ形になってしまうと、遠心力に負けてスイングがゆるみ、さらに軸がブレてインパクトが安定しません。

右ワキが縮む、つまり側屈することでインパクトからフォローにかけて、アドレス時と同じ前傾が保たれる

クラブと腕の動かし方に合わせた体幹と下半身の使い方

右骨盤を押し出す右股関節の「外転―伸展」

腰を左に回転させるためには、右股関節から下は外転する。つまり、内側から外へ開く動きをしている

左の骨盤を背中の方向に逃がす「スラストアップ」の後、右の骨盤が目標方向に押し出されてフィニッシュに向かいます。この時に重要な関節運動が、右の股関節の「外転」と「伸展」という運動です。外転という運動は、体の中心軸から外方向に動かすことです。つまり股関節の外転とは、脚を外に開く運動となります。

トップの位置では、右股関節が内側に締まった状態（骨盤から見てヒザが内側にある状態）になっています。ここからインパクトに向かって骨盤が左にスライド、回転していきます。このときにも右の股関節の外転は起きています。

アドレス時より骨盤が左を向くあたりから、右股関節は伸展する。つまり、足を後ろに上げる動きである

そこからフォローに向かってさらに外転は進み、アドレス時より骨盤が左を向いてきたところから、股関節の伸展の運動がメインとなります。股関節の伸展というのは、脚を体の軸に対して後ろ方向に動かす運動です。

股関節の伸展によって右の骨盤を前に押し出すことができると、胸骨の回転の土台となっている骨盤の回転力が高まり、スイングにおいて大きな力を発揮することができます。股関節の外転や伸展には、お尻の筋肉がメインで関わっていますので、ゴルファーはお尻の筋肉をしっかり鍛えることによって、強い土台をつくることができるのです。

拇指球での「押し込み」と股関節の「外旋」

骨盤を回転させている際、股関節から下は外旋の動きも混ざる。つまり、外側へ捻る動きだ

股関節の外転や伸展によって右の骨盤を目標方向に押し出すときに、足のどこで地面を押していくかということも重要です。骨盤が左に回転していく中で、トップ選手の右足の向きはほどんど変わらないか、むしろ少し外を向きながら押しているように見えます。

多くのアマチュアは、ヒザが内側に折れ、カカトが早く浮いてしまい、地面からの力が骨盤に伝わっていません。トップ選手の足の使い方をするためには、股関節の外転、伸展だけでなく、外に足を開く運動である「外旋」もそこに混ざってきます。

足の内側のライン、あるいは内側のくるぶしを地面に近づけ、拇指球で地面を押し込む

外旋をしながら地面を強く押さえるためには、足の内側のラインを地面に押しつけた後、拇指球で押し込むような運動が必要になります。この時、足裏の筋力が不足していたり、スネの裏側にある後脛骨筋という筋肉の力が足りないと、拇指球で地面を押し込むことができず、股関節を内旋させ、カカトを早く上げて拇指球と小指球の２点に乗ろうとしてしまいます。

股関節の外転、伸展、そして外旋を行ないながら、拇指球で強く地面を押し込む使い方ができれば、右の骨盤を最も効率的に押し出すことができ、胸骨の回転の土台をつくることができます。

いかがでしたか？ ぜひ、解説を参考にして、練習してみてください。

解説 ＝ 小澤康祐

●おざわ・こうすけ／1987年生まれ、長野県出身。運動学、物理学などの視点でゴルフスイングを独自に研究。2015年よりYouTubeにて「ゴルフスイング物理学」のタイトルでレッスン動画を配信。チャンネル登録者は約5万4000人、視聴回数はのべ1000万再生以上を超える。アマチュアへの指導のほか、ティーチングプロの講習、ツアープロの動作改善指導なども行っている。

写真＝高橋淳司