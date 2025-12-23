Ê¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¡¢ÂçÎÌ111ÅÀÈ¯¿Ê¡¡ÁÏÉô2Ç¯ÌÜ¡¢½é½Ð¾ì¤Ç1²óÀï²÷¾¡
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢½÷»Ò¤Ç½é½Ð¾ì¤ÎÊ¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¤Ï23Æü¤Î1²óÀï¤Ç¡¢ÂçÎÌ111ÅÀ¤òµó¤²¤ÆËÌÀ±³Ø±à½÷¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë²÷¾¡¡¢¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î21ÆÀÅÀ¡¢15¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¤Î¥¬¥ó¥Ó¥¢¿ÍÎ±³ØÀ¸¡¢¥ì¥¤¤Ï¡Ö¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½é¡¹¤·¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏÉô2Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡°æ¡¦Â±©¹â¤ÇÄ¹Ç¯»ØÆ³¤·¤¿ÎÓ´ÆÆÄ¡£½éÀï¤òÁ°¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¡ÖËÍ¤Ï30²ó¤°¤é¤¤¡ÊÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²Æ¡Ê¤Î¹â¹»ÁíÂÎ¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È16¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°ì¤Ä¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È8¶¯°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£