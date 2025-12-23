¹â»Ô¼óÁê¡¢´±Å¡¤Ë¡È°Ëâ¡É¾·¤¤¤Æ¤Î¡Ö°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·!¡¡½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¤Î¡ÈÂÁÈ¤ß¡É¤âÈãÈ½µ¯¤³¤é¤º
¡¡12·î22Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¼óÁê´±Å¡¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶È³¦¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤³¤Ë¾·¤«¤ì¤¿ÌÌ¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿Â¸ºß¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¡¢²Î¼ê¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¡¢²Î¼ê¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎAwich¤µ¤ó¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎÂ¼¾åÎ´¤µ¤ó¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î²¡°æ¼é¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡ØÀ»µ²ËâII¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿ÍÁª¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Î°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¥á¥¿¥ë¹¥¤¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼óÁê¤È¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢SNS¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡Æ±Æü¡¢´±Å¡¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô´±Å¡¤Ë¡Ä°Ëâ?¡Õ
¡Ô¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡¢ÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤¿¤¤ì¤¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¤ªÈþ¤·¤¤¡£10Ëü63ºÐ¤Ç¤¢¤é¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¿ê¤¨¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï½øÎó¤Ï³Õ²¼¡äÁíÍý¡ä¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤ë?¡¡Ç¯Îð¤Ï³Õ²¼¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¾å¤À¤·¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢º£²ó¤Î¿ÍÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÆüËÜ¤äÆüËÜ¿Í¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸²½¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸³è¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¹ñ³°»Ô¾ì¤ËÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤ª½Ð¤Þ¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢12·î4Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¤âÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢550²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÊäÀµÍ½»»¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³¤³°Å¸³«¤òÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¸å²¡¤·¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Ï¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Ç1¿Í¤À¤±¡ÈÂÁÈ¤ß¡É¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°Ëâ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢¼óÁê¤ÎÁ°¤ÇÂ¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢°Ëâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤È³Õ²¼¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£