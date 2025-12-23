【スヌーピー】厳選作品＆豪華5大特典の愛蔵本『エッセンシャル・ピーナッツ』が日本上陸！
スヌーピー、チャーリー・ブラウンほか数々の人気キャラクターが登場する漫画『ピーナッツ』の生誕75周年を記念した豪華愛蔵本『エッセンシャル・ピーナッツ 史上最高の漫画と世界的に有名なスヌーピーのすべて』が、2025年12月23日に刊行された。
＞＞＞豪華なデザインや5大特典をチェック！（写真13点）
米国の漫画家チャールズ・M・シュルツが生み出した、 ”世界でもっとも偉大な漫画” といわれる『ピーナッツ』。その生誕75周年を記念して、アメリカ本国の公式関係者が総力を挙げて編集・制作し、今年11月に発売された『The Essential Peanuts by Charles M. Schulz: The Greatest Comic Strip of All Time』（Abrams ComicArts）の日本語版が早くも発売される。
『エッセンシャル・ピーナッツ 史上最高の漫画と世界的に有名なスヌーピーのすべて』には、「エッセンシャル・ピーナッツ75選」編集委員会が厳選した総計500編近い作品を収録。各作品の解説とともに、編年体で『ピーナッツ』とシュルツの歩んだ歴史を丁寧に掘り下げ、また、シュルツの元アシスタントや編集者、翻訳者たちといった『ピーナッツ』関係者による書き下ろし寄稿が随所に掲載されている。
オールカラー、336ページの豪華大型本が、貴重な復刻別冊漫画ほかここでしか入手できない全5種類の豪華特典を封入した特典ボックスとともに、シルバーに輝く美麗ケースに収められた、空前絶後のプレミアム公式ブックだ。
そして、日本語版美麗ケースには、公式ブックと全5種類の豪華特典入り特典ボックスが収められている。
特典内容は、貴重な復刻漫画の別冊「デル版ピーナッツ」（オールカラー32頁）、復刻イラスト8点、ステッカー（静電気吸着フィルム）5点、ポストカード8点、アイロン接着ワッペン1点。どれもここでしか手に入らない、圧巻の限定アイテムだ。
発売にあわせ、河出書房新社 Instagramアカウント（kawadeshobo）では、本書の開封動画を公開。実際のサイズ感や趣向をこらしたレイアウト、豪華特典BOXの内容がショート動画でご覧いただける。
また、今なら期間限定の刊行記念特価1万2980円（税込、2026年3月末出荷まで。以降は税込1万4080円）。かねてからの読者はもちろん、キャラクターファン、初めて漫画作品を手にする方にとっても、『ピーナッツ』の魅力を堪能するために最適の一冊。ぜひこの機会をお見逃しなく。
＞＞＞豪華なデザインや5大特典をチェック！（写真13点）
米国の漫画家チャールズ・M・シュルツが生み出した、 ”世界でもっとも偉大な漫画” といわれる『ピーナッツ』。その生誕75周年を記念して、アメリカ本国の公式関係者が総力を挙げて編集・制作し、今年11月に発売された『The Essential Peanuts by Charles M. Schulz: The Greatest Comic Strip of All Time』（Abrams ComicArts）の日本語版が早くも発売される。
オールカラー、336ページの豪華大型本が、貴重な復刻別冊漫画ほかここでしか入手できない全5種類の豪華特典を封入した特典ボックスとともに、シルバーに輝く美麗ケースに収められた、空前絶後のプレミアム公式ブックだ。
そして、日本語版美麗ケースには、公式ブックと全5種類の豪華特典入り特典ボックスが収められている。
特典内容は、貴重な復刻漫画の別冊「デル版ピーナッツ」（オールカラー32頁）、復刻イラスト8点、ステッカー（静電気吸着フィルム）5点、ポストカード8点、アイロン接着ワッペン1点。どれもここでしか手に入らない、圧巻の限定アイテムだ。
発売にあわせ、河出書房新社 Instagramアカウント（kawadeshobo）では、本書の開封動画を公開。実際のサイズ感や趣向をこらしたレイアウト、豪華特典BOXの内容がショート動画でご覧いただける。
また、今なら期間限定の刊行記念特価1万2980円（税込、2026年3月末出荷まで。以降は税込1万4080円）。かねてからの読者はもちろん、キャラクターファン、初めて漫画作品を手にする方にとっても、『ピーナッツ』の魅力を堪能するために最適の一冊。ぜひこの機会をお見逃しなく。