【mofusand】アニメ化 第1話先行配信がスタート！ メインキャスト発表
キュートでちょっとシュールなにゃんこたち『mofusand』のアニメ化が決定。キービジュアルが公開、第1話本編先行配信が開始された。
もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た「サメにゃん」をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた『mofusand』。手がけるのは SNS を中心に人気のイラストレーター「ぢゅの」。
そんな『mofusand』のショートアニメ化が決定した。
QTORY YouTubeチャンネル＆各配信プラットフォームにて2026年1月7日（水）より毎週水曜あさ8時00分から順次配信される。
また、メインキャストも発表。サメにゃん役に久保ユリカ、シャチにゃん役に明坂聡美、ちびにゃん役に指出毬亜、いちごにゃん役に前田佳織里、うさにゃん役に後藤邑子が決定。さらに、メインキャストとして出演する5名からは意気込みコメントが到着している。
さらにメインスタッフ情報も公開。
監督を務めるのは『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』や『JOCHUM』の作田ハズム。脚本は『Nyaaaanvy』や『ばなにゃ あらうんど ざ わーるど』の吉月生。音楽は『PUI PUI モルカー』や『ふたりソロキャンプ』の小鷲翔太。アニメーション制作は『映画 PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』やTVアニメ『呪術廻戦 死滅回游 前編』の3DCGを手がけているモンスターズエッグが担当する。
QTORY YouTubeチャンネルでは、第1話本編の先行配信がスタート。ショートアニメ『mofusand』を世界最速でご覧いただける。ぜひチェックしてほしい。
（C）mofusand
