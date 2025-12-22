明石家さんまが司会を務める音楽特別番組『第17回明石家紅白！』（NHK総合）が、12月28日19時30分より放送される。

出演アーティストは、AiScReam、&TEAM、CANDY TUNE、氷川きよし、MAZZELに決定。コーナーゲストとして、三山ひろしも登場する。

CANDY TUNEは、初対面のさんまとヒットで変わったことや、ブレイク前の苦労話で盛り上がる。その後、「倍倍FIGHT!」のフリをやってほしいというお願いに、さんまが赤面する場面も。&TEAMは、洗濯機の使い方や、料理の匂いなど、共同生活ならではの悩みをさんまに打ち明ける。さらに、さんまとメンバーのMAKIには以前から関係があったという、驚きのエピソードから爆笑展開となるトークもオンエアされる。

AiScReamの『愛♡スクリ～ム！チャレンジ』では、さんまや他のゲストも大盛り上がり。声優本人としての特別版『愛♡スクリ～ム！チャレンジ』も披露する。MAZZELは、デビュー曲の歌詞で、“さんま”と聴こえる部分があり謝りたいとSEITOがコメント。また、ダンスや歌に加え、超能力や魔法など、メンバーが驚きの特技を披露する。

氷川きよしは、さんまと13年ぶりの共演に。新たな呼び名“KIINA.”に込めた思いを熱く語るが、なぜか爆笑トークに展開。加えて、のどのケア方法やコンサート前のルーティーンなど、他ゲストからの相談コーナーも展開される。

さらに今回は、“本家紅白”でのけん玉チャレンジがおなじみとなっている三山ひろしが特別ゲストとして登場。出演者一同で、本番組だけのスペシャルなけん玉チャレンジに挑戦する。また、出演者の『思い出に残る紅白名場面』も紹介。子供のころの憧れの存在や、歌手を目指すきっかけとなったシーンなど、それぞれの個性あふれるエピソードと共に放送される予定だ。

