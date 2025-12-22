【第27話】 12月22日 無料公開

小学館は12月22日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第27話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。

本作はこの世の何よりもホビーを愛するダウナ―なお姉さんと、中学生の”少年”こと新タ晴の交流が描かれる本格ホビーコメディ。第27話ではお姉さんと三枝がベイブレードで対決。自分を偽りながら生活する三枝に、かつての自分を重ねるお姉さん。「好きなことに正直になって欲しい」という想いをのせたベイは三枝に届くのか……！

なお、現在週刊コロコロコミックでは最新話となる「コロちゃお発売記念番外編」も、60コインで公開されている。

【あらすじ】

中学校に進学し周りの変化に戸惑う新田晴は、ある日の夕方、公園のベンチで謎のお姉さんに声をかけられる。「さあ少年。選びたまえ、君のベイを。」ベイ……。ベイ？ ベイブレード!? お姉さんの正体は、この世の何よりもホビーを愛するコロコロ現役読者だったのだ！ 夕焼け空とコロコロがよく似合う「少年」呼びのダウナーお姉さんとの、本格ホビーコメディ！

