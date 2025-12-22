静岡県の高齢夫婦の家に男3人が侵入し、手や口を縛った上で現金約1000万円を奪い逃走しました。現場近くの防犯カメラは、容疑者とみられる3人組の姿を捉えていました。

■80代の夫婦、現金約1000万円奪われる

事件当時の防犯カメラが捉えたのは、現場となった建物。そこへ姿を見せた不審な人物。さらに1人。また1人と出てきました。

この“3人の人物”が撮影された22日午前1時ごろ、強盗事件が発生。現金約1000万円が奪われました。

110番通報

「口などをテープで巻かれ『早く金を出せ』と言われた」

現場は、静岡県長泉町の店舗兼住宅。住宅街の一画です。

警察によると、被害にあったのは80代の夫婦。2階の寝室で就寝中のことでした。

■通報中に聞こえた「金どこだよ」の声

突然、押し入ってきたという、3人の男。テープで手首を縛られた上、口をふさがれたといいます。

夫は自力でテープを外し、隙をみて警察に通報。

強盗被害にあった夫

「強盗被害にあった。『早く金を出せ』と言われた」

警察によると、その声の後ろでは…。

押し入った男とみられる声

「金どこだよ」

押し入った男のものとみられる声も聞こえていたといいます。

夫婦にケガはありませんでしたが、男らは現金約1000万円を奪って逃走。

いずれも20代から30代。身長170センチ以上の細身で、黒っぽい服装に目出し帽をかぶっていたということです。

■近隣住民から「怖い」の声

記者

「（犯人たちが）侵入したのでしょうか、開いた窓にはシートがかけられています」

近隣住民は…。

近隣住民

「夜中の1時ぐらいに起きたが何の音も感じなくて。夫婦も心配だし周りの方も動揺されていると思う」

近隣住民

「年末になると銀行とかが休みになるから、各家に多少なりとも（お金を）持っていると思うので怖い」

警察は強盗事件として、男らの行方を追っています。

■年末年始、できる対策は？

専門家によると、強盗や空き巣に特に注意が必要だというのが、帰省や旅行で家を空けがちな「年末年始」。

できる対策は…。

旭化成ホームズ LONGLIFE総合研究所 山田恭司防犯設備士「まず（侵入に）時間をかけさせることが重要。シャッターを閉めるとか、窓を普通ガラスではなくて防犯用フィルムを貼ったガラスで時間を稼ぐ。家にいるように見せる対策も必要になる」