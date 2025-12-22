この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

KITTE大阪（大阪市北区）地下1階サンクンガーデンで12月21日、JRA阪神競馬場主催のイルミネーションイベント「JRA ILLUMINATION by Hanshin Racecourse」が始まった。



同イベントは、競馬未経験層を主なターゲットに、競馬場をレジャー施設として認知してもらうことを目的に開催。「幼い頃に物語の中で見た馬のいる風景」をテーマに、ファンタジーな世界観のイルミネーション空間を演出する。高さ2メートルのビッグフラワーやイルミネーションドームに加え、メインモニュメントとしてクリスタルのように光り輝く馬も登場する。



点灯時間は16時～22時（最終日は20時まで）。12月25日まで。