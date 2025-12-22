【シティーハンター大原画展】喫茶キャッツアイコーナーがクリスマス仕様に！ 海坊主がサンタ帽でお出迎え
『シティーハンター』が2025年に40周年を迎えたことを記念して開催される、作品史上最大規模の原画展『シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER！！〜』。『喫茶キャッツアイ』コーナーがクリスマスデコレーションとなり、サンタ帽の海坊主、美樹がお出迎えしてくれる。また2日間限定のクリスマスの入場者プレゼントも。
＞＞＞クリスマス入場者プレゼントをチェック！（写真4点）
1985年から1991年まで『週刊少年ジャンプ』を彩った伝説的漫画『シティーハンター』。新宿を舞台に、超一流のスイーパー・冴羽リョウとパートナーの槇村香が、法で裁けぬ悪に立ち向かう物語が、今なお多くのファンを魅了している。
本展では新宿を舞台に活躍する超一流のスイーパー・冴羽リョウとパートナーの槇村香、二人の運命的な出会いから最高のパートナーになるまでの絆の物語を、400点を超える貴重な直筆原画と共に追体験できる。
北条司の卓越した筆致が冴える美麗なカラーイラストや、数々の名場面が描かれたモノクロ原稿を一挙公開。会場には、作中の「伝言板」や、等身大のリョウと香がいる「喫茶キャッツアイ」を再現した没入型フォトスポットは人気エリアになっています。さらに、TM NETWORKの『Get Wild』が流れるスペシャルムービーなど、五感で世界観を堪能できる体験型展示です。展示以外にも、ファン必見の展覧会オリジナルグッズが多数販売されます。40年の時を超えて愛され続ける『シティーハンター』の尽きることのない魅力を、心ゆくまで堪能できる。
そしてこのたび、海坊主とパートナーの美樹が営む「喫茶キャッツアイ」のフォトスポットが、この2日間限定でクリスマス仕様にデコレーションされる。
リョウと香、そしてキャッツアイのマスターと美樹が過ごす、作品世界のロマンティックなクリスマスを追体験できる絶好の機会。写真撮影可能なスポットとなっているので、ぜひこの特別な機会に、最高のスイーパーコンビと、ハードボイルドな喫茶店のクリスマスを写真に収めておこう。
また、12月24日（水）と25日（木）の2日間限定で、入場したお客様へ特別なクリスマスプレゼントをご用意。
サンタクロースに扮した冴羽リョウと槇村香の原画を使用した、「しおりにもなるカレンダー2026」（B6サイズ）を、各日1000名様限定でプレゼント。ファン必携の記念グッズなので、ぜひこの機会にご来場を。
※冴羽リョウのリョウは、けものへんに「僚」のつくりが正式な表記。
（C）北条司／コアミックス 1985
