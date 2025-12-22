全国高校駅伝が21日、京都市内で行われ、学法石川(福島)が大会新記録で初優勝。松田和宏監督は「理想的なレース」と振り返りました。

各校のエースが集う10.0キロの1区では、増子陽太選手(3年)が堂々の区間賞。昨年、前回大会八千代松陰の3年生だった鈴木琉胤選手(現早稲田大1年)がマークした28分43秒の日本選手最高記録を大幅に更新する28分20秒で最高の流れをつくります。以降、3区で栗村凌選手(3年)が区間賞をとるなど、最終7区は美澤央佑選手(1年)が大会新記録の2時間00分36秒でフィニッシュテープを切りました。

松田監督は、「1区の増子が想定通りの走りをしてくれましたので、一区で流れに乗って、3区でまた突き離して。理想的なレースが出来ました」と振り返ります。大会記録には「予想以上のできだと思います」と喜びを表しました。

1年生ながらアンカーを務めた美澤選手については、「度胸がいいのでアンカーに起用しまして、練習も十分出来てましたので期待通りの走りをしてくれました」と絶賛。

「本当に頑張ったというねぎらいの言葉をかけたいと思います」と語りました。

1年生アンカーの美澤選手は、「7区走ると思ってなかったんですけど、アンカーに来るときは仙台育英を追いかけるレースになるかなと思ってたんですけど、45秒ぐらい差が開いてたので余裕もって安心して走ることができました」とコメント。

先輩たちがつないできた襷に、「レース前は緊張してたんですけど、1から6区の人たちが走っているのを見て不安とか考えてる暇ないなと思って全力で走りました。(先輩たちに)やってやりましたよっていいたいですね」と話しました。