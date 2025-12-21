エールディヴィジ 25/26の第17節 ユトレヒトとPSVの試合が、12月21日20:15にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。

ユトレヒトはダニ・デビト（MF）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ビクトル・イェンセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはリカード・ペピ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。ユトレヒトのシーベ・ホレマンス（DF）のアシストからマイク・ファンデルホールン（DF）がヘディングシュートを決めてユトレヒトが先制。

ここで前半が終了。1-0とユトレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

PSVは後半の頭から選手交代。デニス・マン（FW）からエスミール・バジャラクタレビッチ（MF）に交代した。

52分PSVが同点に追いつく。セルジーニョ・デスト（DF）のアシストからリカード・ペピ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに76分PSVが逆転。ヨエイ・フェールマン（MF）のアシストからイバン・ペリシッチ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

82分、ユトレヒトが選手交代を行う。ニック・フィールヘフェル（DF）からマティス・ディデン（MF）に交代した。

85分、PSVは同時に2人を交代。イバン・ペリシッチ（FW）、ヨエイ・フェールマン（MF）に代わりノア・フェルナンデス（MF）、アルマンド・オビスポ（DF）がピッチに入る。

88分にPSVのイェルディ・スハウテン（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もPSVの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、PSVが1-2で勝利した。

なお、ユトレヒトは26分にニック・フィールヘフェル（DF）、68分にビクトル・イェンセン（MF）、90+7分にヨアン・カトリヌ（FW）に、またPSVは58分にパウル・ワナー（MF）、76分にイバン・ペリシッチ（FW）、86分にマウロ・ジュニオール（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 22:30:28 更新