日東紅茶の福箱が再び♡公式限定5000円＆10000円セット登場

毎年楽しみにしているファンも多い、日東紅茶の公式オンラインショップ限定「福箱」が今年も登場します。昨年に続き先行予約は即日完売と注目度抜群。紅茶好きの心をくすぐる中身はもちろん、届いた瞬間から気分が高まる特別な配送箱も魅力です。長年愛される定番から人気シリーズまでを一度に楽しめる、年始のティータイムを豊かにしてくれる福箱。その全貌を詳しくご紹介します♡

公式限定ならではの特別感

日東紅茶公式オンラインショップ「日東紅茶TeaMart」限定で販売される福箱は、日東紅茶商品だけを詰め込んだ特別仕様。EC限定商品も含まれており、ここでしか手に入らない組み合わせが魅力です。

配送箱は、半世紀以上愛され続ける「デイリークラブ」と、国内外で人気の「ロイヤルミルクティー」のパッケージを再現。届いた瞬間からワクワクが広がります。

選べる2価格・3コース展開

5000円福箱は、ロイヤルミルクティーをテーマにしたセット。実物の約4倍サイズ※1の配送箱でお届けされ、18種類入り7,290円相当※2。価格は税込5,000円です。

10000円福箱はデイリークラブ仕様で、実物の約12倍サイズ※1。Aブランケットコースは32種類＋オリジナルブランケット1点入り14,981円相当※2、価格は税込10,000円。

ブランケットはデイリークラブのパッケージ柄で、裏面はポットのランダム柄がキュートです。

B紅茶たっぷりコースは40種類入り18,118円相当※2、税込10,000円。さらにオリジナルティーバッグチャームを1点プレゼント。

カラーはミルクティー、イエロー、ブラウンのいずれかでランダムとなります。（色は選べません）

※1表面積比較

※2セット内訳商品の日東紅茶TeaMart販売価格の合計

販売スケジュールと購入方法

販売は公式オンラインショップ「日東紅茶TeaMart」にて実施。一般予約販売は2025年12月25日12:00から開始し、なくなり次第終了となります。

発送は2026年1月9日より順次予定。特集ページも公開されており、内容を事前にチェックできるのも嬉しいポイントです。

新年は福箱で贅沢紅茶時間

日東紅茶の福箱は、価格以上の満足感と特別感を同時に味わえる年に一度のお楽しみ。定番の安心感から新しいお気に入りとの出会いまで、毎日のティータイムを豊かに彩ってくれます。

自分へのご褒美にはもちろん、家族で楽しむ一箱としてもおすすめ。即完売が続く人気企画だからこそ、気になる方は早めのチェックを忘れずに♪