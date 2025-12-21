この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【乗り換え手順】ソフトバンクから楽天モバイルへ乗り換えタイミングはいつがいい？MNPワンストップ/eSIM/SIM/機種変更/iPhone・Android購入などパターン別に手順を解説」と題した動画を公開。ソフトバンクから楽天モバイルへ電話番号をそのままで乗り換える（MNP）際の最適なタイミングや具体的な手順について、注意点を交えながら解説した。



ネコさや氏は、月額料金の二重払いを避けるための最も重要なポイントとして、乗り換えのタイミングを挙げる。ソフトバンクの解約月と楽天モバイルの開通月は、どちらも基本的に日割り計算がなく満額請求となるため、「当月末日～翌月1日にかけて乗り換えを終わらせるのがおすすめ」だと指摘した。具体的には、MNP転入（ソフトバンクの解約）を月末最終日の21時までに完了させ、楽天モバイルの開通手続きを翌月1日に行うことで、料金の重複を回避できるという。ただし、この方法はソフトバンクの締め日が「末日」の場合に限られる。締め日が「20日」の場合は月をまたいでの乗り換え調整が難しく、二重払いが発生する可能性が高いと注意を促した。自身の締め日は「My SoftBank」から確認できるとした。



乗り換え作業全体の流れは、①楽天モバイルへ申し込む、②電話番号の引き継ぎ申請（MNPワンストップ）、③MNP転入、④開通手続き（SIMカードのセット or eSIMプロファイルダウンロード）の4ステップで構成される。作業自体は最短で約20分で完了するが、SIMカードや製品の配送には最短2日～1週間程度かかるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要だと説明。SIMカードの場合は「開通したい日の1週間前」、eSIMの場合は「5日前」から手続きを開始するのが安心だとアドバイスした。



手続きの際、MNP転入（STEP3）を完了した時点でソフトバンクは解約となり、通信ができなくなる。そのため、SIMカードや製品が手元に届いている状態でMNP転入を行う必要があると強調した。また、機種変更を伴う場合は、MNP転入後にデータ移行を行うとスムーズに進むと付け加えた。



ソフトバンクから楽天モバイルへの乗り換えは、タイミングを計画的に調整することで無駄な出費を抑えることが可能だ。乗り換えを検討している人は、自身の契約状況を確認し、この手順を参考にしてみてはいかがだろうか。