この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

歯科医・木村隆寛が明かす「1本保険入れ歯は無駄になりがち、その矛盾とは」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気歯科YouTubeチャンネルで東京のクリニックを営む歯科医・木村隆寛氏が、「入れ歯を検討している人は絶対にみて！〇本の入れ歯は後悔するかもしれません...」と題した動画を配信。入れ歯を検討する患者が増える中、保険適用の入れ歯や自費診療による高額入れ歯、そして治療選択の現状について歯科医ならではの見地を語った。



動画冒頭、木村氏は「私、保険診療を否定するものではなくて、入れ歯を否定するものでもなくて、でも私自身は治療の中ではインプラントを埋め込むことが多いんです」と自身のスタンスを説明。その上で「良い歯を入れようと思ったら、自動車。それ普通です」と、近年増える高額入れ歯の実情を明かした。



特に1本だけの部分入れ歯については「保険から消せばいいのにね、1本だけの入れ歯とかね。学術教育上ダメって言われて育ったのに、保険じゃOKみたいなね」と保険制度の矛盾を指摘。サイドエフェクトや誤飲リスクも高いことから「とりあえず1本保険で入れ歯作りましょう、それやめましょう」ときっぱり断言した。



2本以上の歯が無くなった場合については、「2本の入れ歯は保険でいいのか、自費でいいのか。答えはどっちでもいいなんですけど」と前置きしつつ、患者の生活や予算、噛み合わせの重要性を丁寧に解説。「入れ歯なら入れ歯。インプラントならインプラント。作ったら入れましょう、痛くても我慢する、慣れるように努力する」と、患者にも“装着し慣れる努力”が必要だと訴えた。



また現在の入れ歯技術の進化にも触れ、「保険外の入れ歯は、この20年の間でも結構技術革新があって、良い入れ歯ほど調整しづらいっていうのもあるかもしれない」と述べ、安易に価格や見た目だけで選ぶことのリスクも示唆。理想的な選択肢として「絶対入れ歯上手な先生のところで、いいやつ作ってもらう方がいい」と強調した。



終盤では「いい入れ歯って、その患者さんの人生やエイジングに合いながら変化していくもの。患者さんが受け入れ使いこなしてこそ価値がある」と、モノの価値や患者自身の姿勢にも思いを寄せていた。最後には「入れ歯の治療って本当に素晴らしい治療法。入れ歯にしかないメリットってたくさんありますので、ぜひいいやつ作って大事に使われるといいんじゃないかな」と動画を締めくくった。