【ラ・リーガ第17節】(シウダ・デ・バレンシア)

レバンテ 1-1(前半0-1)ソシエダ

<得点者>

[レ]アドリアン・デ・ラ・フエンテ(90分+4)

[ソ]久保建英(45分+1)

<警告>

[レ]パブロ・マルティネス(21分)、ウナイ・ベンセドール(53分)、ケルビン・アリアーガ(71分)、イバン・ロメロ(73分)、アドリアン・デ・ラ・フエンテ(74分)、マヌ・サンチェス(84分)

[ソ]イゴール・スベルディア(37分)、ジョン・ゴロチャテギ(51分)

観衆:17,346人

