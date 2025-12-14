レバンテvsソシエダ 試合記録
【ラ・リーガ第17節】(シウダ・デ・バレンシア)
レバンテ 1-1(前半0-1)ソシエダ
<得点者>
[レ]アドリアン・デ・ラ・フエンテ(90分+4)
[ソ]久保建英(45分+1)
<警告>
[レ]パブロ・マルティネス(21分)、ウナイ・ベンセドール(53分)、ケルビン・アリアーガ(71分)、イバン・ロメロ(73分)、アドリアン・デ・ラ・フエンテ(74分)、マヌ・サンチェス(84分)
[ソ]イゴール・スベルディア(37分)、ジョン・ゴロチャテギ(51分)
観衆:17,346人
├久保建英が“プロ初”ヘディング弾→サポーターに謝罪&同僚へのメッセージ!! 迫真の裏抜け連発で大車輪の存在感も…暫定指揮官の采配裏目に劇的ドロー
└久保建英が待望の今季2ゴール目!! サポーターに謝意捧げる“プロ初”ヘディング弾、Tシャツでメッセージ「僕たちは共にある」
レバンテ 1-1(前半0-1)ソシエダ
<得点者>
[レ]アドリアン・デ・ラ・フエンテ(90分+4)
[ソ]久保建英(45分+1)
<警告>
[レ]パブロ・マルティネス(21分)、ウナイ・ベンセドール(53分)、ケルビン・アリアーガ(71分)、イバン・ロメロ(73分)、アドリアン・デ・ラ・フエンテ(74分)、マヌ・サンチェス(84分)
[ソ]イゴール・スベルディア(37分)、ジョン・ゴロチャテギ(51分)
観衆:17,346人
├久保建英が“プロ初”ヘディング弾→サポーターに謝罪&同僚へのメッセージ!! 迫真の裏抜け連発で大車輪の存在感も…暫定指揮官の采配裏目に劇的ドロー
└久保建英が待望の今季2ゴール目!! サポーターに謝意捧げる“プロ初”ヘディング弾、Tシャツでメッセージ「僕たちは共にある」