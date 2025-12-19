問い合わせ増加“たまご券” たまごが最高値を記録 「配布はまだ？」“おこめ券”より欲しいとの声も
物価高の師走となっています。たまごの価格は過去最高値、そしてマヨネーズも値上げへ。「おこめ券より、たまご券が欲しい」との声もあがっていますが、その“たまご券”、問い合わせが増えているそうです。
ジューシーな唐揚げにかけるのは、たまごたっぷり自家製のタルタルソース！
「タルタルソースください」
ランチ限定でタルタルソースが無料で食べ放題のこちらのお店。しかし、このタルタルソースが悩みの種に。
タルタル食堂 田井信明オーナー
「（仕入れ値が）2割ぐらいは上がっています、たまご」
今週、農林水産省が発表した、たまご1パックの全国小売平均価格は308円に。おととしのエッグショックを越え、調査開始以降、最高値となりました。
さらにたまごの高騰を受け、味の素は家庭用の「ピュアセレクトマヨネーズ」など6品目を来年4月1日の納品分から最大10%引き上げると発表。
お店で使うたまごの量は一月でおよそ800個。たまご、マヨネーズ、さらに米も値上がりしていて、頭を悩ませているといいます。
タルタル食堂 田井信明オーナー
「たまごももっと上がるかもと考えると、もう大変です」
街では、こんな声も…
「やはり、たまご券もあれば嬉しいなと思いますね」
SNSでも…
SNSより
「たまごが高いので、早くたまご券を発行して下さい！！」
「たまご券の配布はまだですの」
いま話題の“おこめ券”より“たまご券”が欲しいという人が！聞き馴染みのない言葉ですが、実はあるんです、“たまご券”！
正式名称は“たまごギフト券”。およそ40年ほど前から販売されていて、全国の大手スーパーや百貨店で使うことができます。1枚100円という使いやすさから企業キャンペーンの景品として使われることも多く、現在、企業からの問い合わせが増えているそう。東京・立川市の金券ショップでは…
40代
「たまごギフト券、あるんですね。使ってみたい」
たまごの高騰を受け、今年4月に初めて“たまご券”を店頭に。1枚95円で販売しています。
J・マーケット立川店 太田朝子さん
「『たまごが安く買える券が無いか？』という問い合わせがあった。自宅でちょっとでも家計の足しにという夫婦での来店が多い」
クリスマスケーキやおでんなど、たまごの需要が増える冬。まだまだ影響は続きそうです。