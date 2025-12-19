物価高の師走となっています。たまごの価格は過去最高値、そしてマヨネーズも値上げへ。「おこめ券より、たまご券が欲しい」との声もあがっていますが、その“たまご券”、問い合わせが増えているそうです。

ジューシーな唐揚げにかけるのは、たまごたっぷり自家製のタルタルソース！

「タルタルソースください」

ランチ限定でタルタルソースが無料で食べ放題のこちらのお店。しかし、このタルタルソースが悩みの種に。

タルタル食堂 田井信明オーナー

「（仕入れ値が）2割ぐらいは上がっています、たまご」

今週、農林水産省が発表した、たまご1パックの全国小売平均価格は308円に。おととしのエッグショックを越え、調査開始以降、最高値となりました。

さらにたまごの高騰を受け、味の素は家庭用の「ピュアセレクトマヨネーズ」など6品目を来年4月1日の納品分から最大10%引き上げると発表。

お店で使うたまごの量は一月でおよそ800個。たまご、マヨネーズ、さらに米も値上がりしていて、頭を悩ませているといいます。

タルタル食堂 田井信明オーナー

「たまごももっと上がるかもと考えると、もう大変です」

街では、こんな声も…

「やはり、たまご券もあれば嬉しいなと思いますね」

SNSでも…

SNSより

「たまごが高いので、早くたまご券を発行して下さい！！」

「たまご券の配布はまだですの」

いま話題の“おこめ券”より“たまご券”が欲しいという人が！聞き馴染みのない言葉ですが、実はあるんです、“たまご券”！

正式名称は“たまごギフト券”。およそ40年ほど前から販売されていて、全国の大手スーパーや百貨店で使うことができます。1枚100円という使いやすさから企業キャンペーンの景品として使われることも多く、現在、企業からの問い合わせが増えているそう。東京・立川市の金券ショップでは…

40代

「たまごギフト券、あるんですね。使ってみたい」

たまごの高騰を受け、今年4月に初めて“たまご券”を店頭に。1枚95円で販売しています。

J・マーケット立川店 太田朝子さん

「『たまごが安く買える券が無いか？』という問い合わせがあった。自宅でちょっとでも家計の足しにという夫婦での来店が多い」

クリスマスケーキやおでんなど、たまごの需要が増える冬。まだまだ影響は続きそうです。