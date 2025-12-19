奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめクリスマスイベントまとめ5選[2025年12月20日〜25日]
いよいよ今週末から各地で本格的に開催され始めるクリスマスイベント。今回は2025年12月20日(土)〜25日(木)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめクリスマスイベントをピックアップ！
【画像】屋外スケートリンクがイオンモール橿原に初登場
■クリスマスマーケット (イオンモール和歌山 / 12月20日・21日)
クリスマスイベントが満載の2日間。1階サークルコートでは、サンタクロースとの写真撮影を楽しめるほか、1階ふじとパーク水の広場では、射的やおもちゃすくい、輪投げなどの子ども縁日が開催される。ナゲットやポテト、バタービールなどを販売する子ども酒場や、バルーンや似顔絵などのワークショップも充実している。また、自分の描いた絵を大画面に映してレースを楽しむ「クリスマス塗り絵レース」も開催される。
【クリスマスマーケット】イオンモール和歌山 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2025年12月20日(土)・21日(日) / 10:00〜 終了時間は各イベントにより異なる。クリスマス塗り絵レース：(お絵かき場所)1F サークルコート、(レース開催場所)1F ふじとパーク水の広場 / 入場無料 / サンタクロースと撮影会、クリスマス塗り絵レースはイオンモールアプリのキッズクラブクーポンの提示が必要。クリスマス塗り絵レースは定員各日先着150人。
■サンタクロースがやってくる！ (イオンモール大和郡山 / 12月21日)
大きなクリスマスツリーの前でサンタクロースと一緒に写真撮影が楽しめるクリスマスイベント。子どもだけでなく、家族や友人同士でもすてきな思い出を写真に残すことができる。撮影は自身のカメラやスマートフォンを使用するため、撮影機器の持参が必要。
【サンタクロースがやってくる！】イオンモール大和郡山 / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2025年12月21日(日) / (1)11:00〜、 (2)13:00〜、 (3)15:00〜 / 入場無料
■クリスマスツリーエキシビション (イオンモール大和郡山 / 開催中〜12月25日)
近隣の幼稚園や保育園の園児たちが飾り付けた鮮やかなクリスマスツリーが、1階中央入口前の通路に展示される。ツリーには園児たちが描いた絵やかわいらしい手作りのオーナメントが飾り付けられる。子どもたちが一生懸命仕上げた個性あふれるオリジナルツリーを楽しめる。
【クリスマスツリーエキシビション】イオンモール大和郡山 / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2025年11月26日(水)〜12月25日(木) / 10:00〜21:00 / 入場無料
■ワンダーリンク (イオンモール橿原 / 開催中〜2026年2月15日)
イオンモール橿原で初めてオープンする屋外アイススケートリンク。特設リンクはウエストビレッジ バスロータリー横に設置されるので、ショッピングの前後や合間で気軽に利用することができる。シューズをはじめ、手袋や靴下、滑走補助具など必要な用具は現地で購入やレンタルができるため、手ぶらで気軽にアイススケートを楽しむことができる。
【ワンダーリンク】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年11月29日(土)〜2026年2月15日(日) / 平日14:00〜19:00(最終受付18:00)、土日祝11:00〜19:00(最終受付18:00) 12月26日(金)〜2026年1月7日(水)は土日祝扱い。特別営業日：12月20日(土)・21日(日)、24日(水)・25日(木)は11:00〜21:00(最終受付20:00) / 大人(中学生以上)1500円、小人(小学生以下)1300円、親子ペアセット(大人+小人)2600円※マイシューズ持ち込みの場合、400円引き ※当日イオンモール橿原専門店街1000円以上のレシート提示で100円引き(レシート1枚につき1回限り。割引上限額は1組100円まで) / 4歳以上限定(未就学児1人につき、保護者1人の入場が必要)
■星降る夜のマーケット 〜Christmas market〜 (イオンモール橿原 / 12月13日〜25日)
オーロラと光が舞う雰囲気たっぷりのクリスマスマーケット。クリスマスにぴったりの華やかなグッズやマルシェ、温かいフードやドリンクのキッチンカーが並ぶ。天気がいい日の日中は光と風、シャボン玉が作り出した夢のような世界が広がり、夜は音と光が融合した癒やしの空間が広がる。絵に描いたような雰囲気のクリスマスマーケットで、家族や大切な人たちとともに特別な時間を過ごすことができる。
【星降る夜のマーケット 〜Christmas market〜】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年12月13日(土)〜25日(木) / 11:00〜21:00(LO20:30) / 入場無料
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】屋外スケートリンクがイオンモール橿原に初登場
■クリスマスマーケット (イオンモール和歌山 / 12月20日・21日)
クリスマスイベントが満載の2日間。1階サークルコートでは、サンタクロースとの写真撮影を楽しめるほか、1階ふじとパーク水の広場では、射的やおもちゃすくい、輪投げなどの子ども縁日が開催される。ナゲットやポテト、バタービールなどを販売する子ども酒場や、バルーンや似顔絵などのワークショップも充実している。また、自分の描いた絵を大画面に映してレースを楽しむ「クリスマス塗り絵レース」も開催される。
■サンタクロースがやってくる！ (イオンモール大和郡山 / 12月21日)
大きなクリスマスツリーの前でサンタクロースと一緒に写真撮影が楽しめるクリスマスイベント。子どもだけでなく、家族や友人同士でもすてきな思い出を写真に残すことができる。撮影は自身のカメラやスマートフォンを使用するため、撮影機器の持参が必要。
【サンタクロースがやってくる！】イオンモール大和郡山 / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2025年12月21日(日) / (1)11:00〜、 (2)13:00〜、 (3)15:00〜 / 入場無料
■クリスマスツリーエキシビション (イオンモール大和郡山 / 開催中〜12月25日)
近隣の幼稚園や保育園の園児たちが飾り付けた鮮やかなクリスマスツリーが、1階中央入口前の通路に展示される。ツリーには園児たちが描いた絵やかわいらしい手作りのオーナメントが飾り付けられる。子どもたちが一生懸命仕上げた個性あふれるオリジナルツリーを楽しめる。
【クリスマスツリーエキシビション】イオンモール大和郡山 / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2025年11月26日(水)〜12月25日(木) / 10:00〜21:00 / 入場無料
■ワンダーリンク (イオンモール橿原 / 開催中〜2026年2月15日)
イオンモール橿原で初めてオープンする屋外アイススケートリンク。特設リンクはウエストビレッジ バスロータリー横に設置されるので、ショッピングの前後や合間で気軽に利用することができる。シューズをはじめ、手袋や靴下、滑走補助具など必要な用具は現地で購入やレンタルができるため、手ぶらで気軽にアイススケートを楽しむことができる。
【ワンダーリンク】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年11月29日(土)〜2026年2月15日(日) / 平日14:00〜19:00(最終受付18:00)、土日祝11:00〜19:00(最終受付18:00) 12月26日(金)〜2026年1月7日(水)は土日祝扱い。特別営業日：12月20日(土)・21日(日)、24日(水)・25日(木)は11:00〜21:00(最終受付20:00) / 大人(中学生以上)1500円、小人(小学生以下)1300円、親子ペアセット(大人+小人)2600円※マイシューズ持ち込みの場合、400円引き ※当日イオンモール橿原専門店街1000円以上のレシート提示で100円引き(レシート1枚につき1回限り。割引上限額は1組100円まで) / 4歳以上限定(未就学児1人につき、保護者1人の入場が必要)
■星降る夜のマーケット 〜Christmas market〜 (イオンモール橿原 / 12月13日〜25日)
オーロラと光が舞う雰囲気たっぷりのクリスマスマーケット。クリスマスにぴったりの華やかなグッズやマルシェ、温かいフードやドリンクのキッチンカーが並ぶ。天気がいい日の日中は光と風、シャボン玉が作り出した夢のような世界が広がり、夜は音と光が融合した癒やしの空間が広がる。絵に描いたような雰囲気のクリスマスマーケットで、家族や大切な人たちとともに特別な時間を過ごすことができる。
【星降る夜のマーケット 〜Christmas market〜】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年12月13日(土)〜25日(木) / 11:00〜21:00(LO20:30) / 入場無料
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。