ヤマト運輸公式が謎検証！50匹の猫は環境への取り組みに興味を持つのか？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ヤマトグループ 公式チャンネルが「【検証】 100匹中何匹のネコが‘’ヤマト運輸の環境への取り組み’’に興味を持つの！？【モニタリング】」を公開。動画では、100匹の猫を前にヤマト運輸の環境への取り組みについてプレゼンテーションを行い、猫たちがどのような反応を示すのかを検証しています。
会場となった会議室には、プレゼンターと白衣を着た7名の判定員、そして50匹の猫が集結。今回の検証で「興味を持つ」とは、「30秒以上プレゼンターやスクリーンをよそ見せずに見ている状態」と定義されました。壮大な実験が始まりますが、猫たちはプレゼンが始まってもお構いなし。床に寝転んだり、猫同士でじゃれあったりと、自由気ままな姿を見せます。
プレゼンターの女性は、猫の気を引こうと猫じゃらしやレーザーポインター、おもちゃのネズミといった「秘策」を次々と投入。猫たちはおもちゃにはすぐさま食いつきますが、肝心のプレゼン内容にはなかなか注意が向きません。さらに環境に配慮した梱包資材として段ボール箱が登場すると、多くの猫が中に吸い込まれていき、会議室はシュールな光景に包まれます。
様々な工夫を凝らしたプレゼンテーションの結果、最終的にヤマト運輸の環境への取り組みに興味を示した猫は、わずか2匹という結果に終わりました。人間の思惑通りにはいかない猫たちのマイペースで愛らしい姿が、見る人に癒やしと笑いを提供してくれるでしょう。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
ヤマトグループの公式チャンネルです。 CMやサービス、企業活動（CSRなどの取り組み）など、さまざまな情報をご紹介します。