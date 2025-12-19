この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ヤマトグループ 公式チャンネルが「【検証】 100匹中何匹のネコが‘’ヤマト運輸の環境への取り組み’’に興味を持つの！？【モニタリング】」を公開。動画では、100匹の猫を前にヤマト運輸の環境への取り組みについてプレゼンテーションを行い、猫たちがどのような反応を示すのかを検証しています。

会場となった会議室には、プレゼンターと白衣を着た7名の判定員、そして50匹の猫が集結。今回の検証で「興味を持つ」とは、「30秒以上プレゼンターやスクリーンをよそ見せずに見ている状態」と定義されました。壮大な実験が始まりますが、猫たちはプレゼンが始まってもお構いなし。床に寝転んだり、猫同士でじゃれあったりと、自由気ままな姿を見せます。

プレゼンターの女性は、猫の気を引こうと猫じゃらしやレーザーポインター、おもちゃのネズミといった「秘策」を次々と投入。猫たちはおもちゃにはすぐさま食いつきますが、肝心のプレゼン内容にはなかなか注意が向きません。さらに環境に配慮した梱包資材として段ボール箱が登場すると、多くの猫が中に吸い込まれていき、会議室はシュールな光景に包まれます。

様々な工夫を凝らしたプレゼンテーションの結果、最終的にヤマト運輸の環境への取り組みに興味を示した猫は、わずか2匹という結果に終わりました。人間の思惑通りにはいかない猫たちのマイペースで愛らしい姿が、見る人に癒やしと笑いを提供してくれるでしょう。

YouTubeの動画内容

00:18

検証のルール説明「興味を持つ」の定義とは
01:29

50匹の猫を前にプレゼンテーションがスタート
02:24

猫の気を引くための「秘策」
04:29

最終兵器？環境に配慮した段ボール箱を投入
05:41

衝撃の結果発表！興味を持った猫は果たして何匹か

チャンネル情報

ヤマトグループ 公式チャンネル_icon

ヤマトグループ 公式チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 12.10万人 81 本の動画
ヤマトグループの公式チャンネルです。 CMやサービス、企業活動（CSRなどの取り組み）など、さまざまな情報をご紹介します。
youtube.com/channel/UCSayTHeqUt6typ_HEcrBQFA YouTube