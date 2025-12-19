12月2日以降は使えなくなった会社の「健康保険証」。会社からは「各自処分するように」と言われたのですが、普通に捨ててしまっても大丈夫ですよね？

会社支給の「健康保険証」は12月2日以降原則使えない

「従来の健康保険証」は、2024年12月2日より新たに発行されなくなりました。その後、最長1年間の経過措置としてマイナ保険証との併用が認められていましたが、2025年12月1日をもって併用期間も終了しています。

このため、健康保険証の機能は原則としてマイナ保険証に一本化され、会社から支給されている社会保険の健康保険証も、2025年12月2日以降は使用できなくなりました。



“併用期間”の終わった「健康保険証」は各自破棄が原則

退職などによって被保険者の資格を失った場合、通常は手元の健康保険証を自分で破棄することはありません。会社や組織を経由して保険者に返却する必要があります。

しかし、今回は個人の被保険者資格喪失ではなく、一律で健康保険証が期限切れを迎えるという形です。そのため、保険者によっては各自で破棄するように求められるケースもあります。

例えば、全国健康保険協会（協会けんぽ）の公式ホームページでは、「令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。使用できなくなった健康保険証については、ご自身で破棄してください。」とアナウンスされています。



そのまま捨てると「悪用」の恐れも！ 「健康保険証」を安全に捨てる方法

健康保険証は、公的医療保険の資格を確認するための証明書であり、本人確認書類としての機能も兼ねているため、普通に捨ててしまうと悪用されるリスクがあります。例えば、他人が身分証明書として悪用したり、なりすまし受診に使用したりするかもしれません。

そのため、悪用を防いで大切な個人情報が漏えいすることのないように、安全に処分する必要があります。健康保険証を処分する際には、使用期限の切れたクレジットカードの捨て方などを参考にすると良いでしょう。

具体的にはハサミなどで細かく切って、複数回に分けて捨てるなどの工夫をするのがおすすめです。氏名や生年月日、性別といった個人情報や保険者の情報を細かく切るだけでなく、記号番号や保険者番号なども数桁ごとに切ると、さらに悪用されるリスクを防ぐことができるでしょう。



まとめ

従来の健康保険証は2025年12月2日以降、原則として使用できなくなり、今後は健康保険証の役割も兼ねたマイナンバーカードであるマイナ保険証または資格確認書を使用することになります。

退職であれば保険者に返却する健康保険証ですが、今回は一律で期限切れを迎えるため、各自で破棄するように指示されることがあるかもしれません。自分で破棄する場合はそのまま捨てるのではなく、カードを細かく切って情報を読み取れないようにしたうえで、複数回に分けて捨てるのが安全かもしれません。



出典

厚生労働省 健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなりました

厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用（マイナ保険証）について

全国健康保険協会 お知らせ（令和7年11月 ） 令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー